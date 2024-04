Realme Note 50 è già in Polonia. Il suo prezzo è ridicolmente basso

Realme Note 50, uno degli smartphone più economici sul mercato, è arrivato in Polonia. Vale la pena preoccuparsi di questa attrezzatura? Per molti polacchi questa potrebbe essere una buona opzione.

Qualche tempo fa Realme ha annunciato che intende aumentare la propria quota nei mercati globali lanciandolo lì Modelli di smartphone economici per ogni budget. È stato introdotto a gennaio Realme Note50 È stato il primo passo verso l’attuazione di questa strategia. Inizialmente fu messo in vendita un telefono molto economico Sulle Filippinedove in termini di kIl costo è di circa 250 PLN. Infine è arrivato anche sul nostro mercato. In Polonia, come previsto, il suo prezzo è più alto, ma rimane molto interessante, almeno per coloro che cercano semplicemente uno smartphone principalmente per la comunicazione e le applicazioni di base.

in Polonia Realme Note 50 costa 399 PLNA. Ora è disponibile nei negozi di elettronica in blu e nero.

Realme Note 50 – perché tentarvi?

Il Realme Note 50 è dotato di un display Schermo LCD con una diagonale di 6,74 pollici Nella decisione HD+ (720 x 1600, 260 ppi) con frequenza di aggiornamento di 90 Hz. La luminosità massima dello schermo viene raggiunta 560 nit. Questo è un oggetto interessante Piccola capsulaÈ l'area di notifica situata su entrambi i lati della fotocamera anteriore ed è conosciuta da altri telefoni Realme.

Sotto il cofano, Realme Note 50 presenta un design economico Unisoc T612 (12nm, GPU Mali-G57, 245.343 punti nel test AnTuTu). Sfortunatamente, il mercato polacco offre la variante di memoria più modesta 3 GB di RAM LPDDR4X i 64GB Memoria interna – Non è però disponibile la versione con 4 GB di RAM. La memoria interna può essere espansa utilizzando una scheda microSD con una capacità fino a 2 TB e anche la RAM può essere espansa Praticamente fino a 6 GB.

Il reparto fotografico è molto modesto: sul retro c'è una fotocamera 13 megapixel (f/2.2) con un sensore di profondità aggiuntivo e i selfie verranno catturati con precisione 5 megapixel.

Realme Note 50 offre connettività dual-SIM 4G, VoLTE, Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.0. Tuttavia mancava l'NFC. Il telefono contiene anche un'uscita audio da 3,5 mm, una porta USB-C e un lettore di impronte digitali laterale, e la cover fornisce… Resistenza alla polvere e agli schizzi Secondo lo standard IP54. Il telefono presenta uno spessore ridotto di 7,9 mm e un peso di 186 grammi.

Capacità della batteria 5000mAh Solo alimentato 10 watt. Gestisce tutto Androide 13 Con l'interfaccia Realme UI T Edition.

