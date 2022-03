Hogwarts Legacy non deve essere un buon gioco per realizzare il mio sogno

le notizie

19 Marco 2022, 14:45

Il gameplay di Hogwarts Legacy promette ai giocatori un paradiso enorme e attivo per i fan di questo universo. E accetterei volentieri qualcosa del genere, anche se il gameplay e la trama fallissero. Perché ho sempre sognato un’esplorazione così spensierata di questo mondo.



















Eredità di Hogwarts Per molte persone, è il gioco più atteso dell’anno e non c’è da stupirsi, perché il magico mondo di JK Rowling nasconde ancora un sacco di potenziale non sfruttato, che può essere almeno parzialmente sbloccato in un gioco di ruolo open world – che, semplicemente , è destinato ad essere. Questo gioco. Il problema sono i tifosi Harry Potter Non hai bisogno di grandi aree direttamente da Red Dead Redemption 2 Se Elden Rinja. In effetti, hanno solo bisogno di Hogwarts ben arredata con molti segreti da scoprire, stanze da esplorare e attività a cui partecipare.. Non lo biasimerò: vorrei solo diventare uno studente a tutti gli effetti della Witches School per almeno diverse dozzine di ore. E la produzione di Avalanche Software promette proprio questo. Ecco perché ne sono così entusiasta.

Non mi definirei “Ceramica”, nonostante i film su Harry Amo e ricordo bene ancora oggi (eccezionalmente con il doppiaggio locale), i giochi della serie, così come lo pseudo-tiro. giochi della fameMi sono sentito improvvisamente tagliato fuori. Non era un titolo perfetto: i loro difetti e limiti sono emersi molto rapidamente. Nonostante tutto, assorbiva il clima e alcune idee meccaniche, e ogni versione aveva una sua idea leggermente diversa. E tutti gli elementi migliori di questi giochi li vedo nel materiale di gioco di più minuti Eredità di Hogwarts.

Da quello che posso vedere, l’esplorazione sarà più vicina a ciò che sapevo e mi piaceva Ordine della Fenice, che offriva una porzione davvero ampia di Hogwarts da visitare (con un design grafico soddisfacente all’epoca) senza che venissero scoperti uno o due passaggi segreti. Un po’ di fascino della vita studentesca Eredità di Hogwarts A tua volta prenderai in prestito da Principe Mezzosangue, che ancora oggi ricordo bene, almeno per via dei duelli con i bastoni durante le lezioni o per la possibilità di preparare diverse pozioni. Ci sono anche indicazioni che le sequenze di puzzle e arcade che utilizzano una gamma di incantesimi diversi saranno come la parte migliore. tazze di fuoco. Preparati, quindi, perché attraversare il mondo sotterraneo e le sue cripte ci farà muovere alcune cellule cerebrali.

Solo io e Hogwarts, non chiedo altro.

Cosa sto andando? Bene, quello Eredità di Hogwarts Con un buon vento, può far rivivere tutti i miei cari ricordi della serie di giochi di Harry Potter e realizzare i sogni d’infanzia di conoscere questa scuola magica e i suoi dintorni al cento per cento, questa volta senza i palesi compromessi della creazione di un mondo aperto. L’atmosfera scorre davvero da questo materiale alto, non posso criticare nemmeno la grafica e tutto è stato messo insieme in modo tale da poter davvero credere nella grandezza di questo gioco. Tuttavia, non penso necessariamente che sarebbe una build AAA di alta qualità al cento per cento – ho dei dubbi al riguardo…





Da un lato, sono contento che le battaglie si giocheranno Eredità di Hogwarts ruolo importante. Ogni volta che un uomo non vive solo di Sectumsempra, viene offerto l’articolo killer Avada Kedavra (sic!). D’altra parte, non vedo quelle lotte di potere (i fan di Star Wars possono tirare un sospiro di sollievo) e il potere degli incantesimi, ma solo i fuochi d’artificio a bastoncino con accompagnamento totalmente grottesco. Potrebbe essere meglio in pratica che sul materiale. Ho anche sentimenti contrastanti sul saccheggio delle streghe sconfitte, sulla costruzione di capanne e sulla produzione di per sé. Direi anche che emette microtransazioni, ma non apparirà nel gioco, informazioni che gli stessi sviluppatori hanno confermato. Dopotutto, non so se queste meccaniche si adatteranno al mondo di Harry, anche se sicuramente funzioneranno Eredità di Hogwarts Sabbia ancora più varia.

Ma a dire il vero – anche se il sistema di combattimento si rivelerà un fallimento, gli altri elementi del gioco, che temo renderanno al massimo un mondo corretto e ben progettato (leggi: Hogwarts), basterà per farmi immergere in questo universo fantastico che risveglia al massimo tutte le corde della nostalgia Dentro di me. Dammi un po’ di spazio, dei giocattoli, un cucchiaio, un secchio, una sabbiera, un bastoncino, pozioni, un programma di lezione – questo è tutto per favore. Perché proprio non te lo chiedo Eredità di HogwartsPer renderlo il gioco del decennio o addirittura il gioco dell’anno. Che sia solo una fuga poetica e l’unico momento della mia vita in cui posso dire ad alta voce che appartengo a Grifondoro. La simulazione che sognavi da bambino ha la possibilità di avverarsi presto e le persone della valanga ne stanno diventando più consapevoli. Che non mentiscano.

Iscriviti alla nostra Newsletter Questo testo è stato creato pensando alla nostra newsletter. Se ti piace e vuoi ricevere nuove colonne davanti a tutti, Iscriviti alla nostra Newsletter.