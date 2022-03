Wizyta Kate Middleton e Księcia Williama na Karaibach (un dokładnie w Belize, na wyspach Bahama i Jamajce) jest jedną z najważniejszych królewskich podróży w tym roku. Cambridge’owie Bowiem mieli odwiedzić społeczności Wspólnoty Narodów z okazji Platynowego Jubileuszu Elżbiety II. Egzotyczne podróży przedstawicieli rodziny królewskiej zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem mediów. Przez tydzień zresztą Williamowi e Kate sono stati invitati a visitare il Royal Tour.

Cambridge’owie jednak nie zdążyli jeszcze wylądować, Już napotkali problem. Dwór został zmuszony do zmiany harmonogram wizyty książęcej pary. Okazało się Bowiem, że Windsorowie nie są mile widziani w Belize.

Kate Middleton prende in giro William, nata Mille Widziani, con Blaise. Musieli zmienić Royal Harmonic Music Tour

Kate Middleton è il tour reale di William Zackzinago con il Belize. Na lotnisku ma przywitać ich gubernator państwa, Froyla Tzalam. Potem zaś zaplanowano spotkanie z premierem Belize, Johnnym Briceño.

W podróży harmonogram by także wizyta na farmie kakaowej Akte’il Ha w miejscowości Indian Creek. Ten punt został jidnak zmieniony, co-botwerdzen ovichalny batak kensington.

– powiedział rzecznik Pałacu.

infomagi potwierdził również przedstawiciel rządu Belize, który zaznaczył, że “Farma w Indian Creek była jednym z rozważanych miejsc” oraz że “została wybrana inna miejscowość, aby zaprezentować podczas Royal Tour branżę kakaową”.

Dalsza część artykułu znajduje się pod materialełem wideo

O dokładnie chodzi? Społeczności Indian Creek con la distrykcie Toledo in un posto vicino, a cura di William e Kate Middleton in un posto speciale.

– powiedział dzienikarzom “Daily Mail” przedstawiciel Indian Creek, Sebastian Scholl.

Sporo emocji wywołała też informacja o lądowaniu helikoptera Cambridge’ów na lokalnym boisku piłkarskim, co rzekomo nie zostało wcześniej uzgodnione z mieszkańcami.

Jak podaje “The Guardian” w lokalnej telewizji Channel 7 podkreślono, że ta sprawa ma charakter głębszy. U jej podstaw ma być kwestia prawa do ziemi, wywodząca się jeszcze z czasów kolonializmu. Belize (wcześniej znane jako Honduras Brytyjski) uzyskał niepodległość w 1981 r. Należy do Wspólnoty Narodów. Głową tego państwa jest Elżbieta II.







Foto: Daniel Leal – Piscina / NEWSPIX / Agencja BE&W Kate Middleton Sono książę William



W zagranicznej prasie pojawiły się krytyczne głosy dotyczące Royal Tour właśnie po państwach karaibskich. Szczególnie że w tamtym regionie świata uważa się, że może być to próba przekonania niewielkich państw należących do Wspólnoty Narodów, aby nie podążały drogą Bartikbadosuied, k (choć pozostał w Organizacji).

Według przedstawicieli Organizacji Windrush I wielu ekspetów Z Tego regionu Wielka Brytania powinna aktywnie pomagać narodom w zerwaniu więzi z monarchia, nie przekonywać ich do pozostania.

Z Wielką Brytanią wciąż łączą nas więzi prawne i gospodarcze, co utrudnia krajowi takiemu jak Jamajka bycie niezależnym. Ten rok jest okazj do refleksji: czy chcemy być republiką i co to oznacza? Gdyby Jamajka zdecydowała na odłączenie od Zjednoczonego Królestwa, w anglojęzycznej części Karaibów moglibyśmy zaobserwować efekt domina” – zauważył działacz Windrush.

Źródło: Guardiano