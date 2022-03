DVB-T2 / HEVC naziemna telewizja cyfrowa wojna Ukraina brak kanałów telewizyjnych nowy system

za nieco ponad tydzień w województwach dolnośląskim e lubuskim dojdzie do wyłączenia większości emisji naziemnych w standardzie DVB-T. W starym standardzie nadawane będą tylko kanały z MUX-8 (TVP Kultura HD, TVP Kobieta, Metro, Zoom TV, Nowa TV, WP) e stacje z multipleksów lokalnych, których zasięg jest ograniczony. Osoba bez tunera lub telewizora obsługującego standard DVB-T2 / HEVC straci więc dostęp do m.in. TVP1, TVP2, Info TVP, TVN, Polsatu, Pulsu. Chyba, że ​​​​znajduje się w zasięgu multipleksu lokalnego, który oferuje wybrane kanały komercyjne. Tak będzie We Wrocławiu I Świdnicy. I processori sono mostrati secondo lo standard DVB-T2 / HEVC będzie w kolejnych miesiącach obejmował kolejne regiony Polski. Zakończy się pod koniec czerwca.





Kto jest narażony na utratę sygnału?





Krajowy Instytut Mediów szacuje, że nieprzygotowanych do zmiany scherzo 1,7 milioni gospodarstw domowych. 3-4 milioni di vedove. Nie wiadomo jaka część z nich mieszka w regionach, które w pierwszej kolejnoci zostaną objęte zmianą standardu. Il problema è dotyczy jednak głównie osób starszych, często samotnych, które nie korzystają z internetu. Aż 30 proc. gospodarstw domowych nawet nie wie, że zbliża się zmiana standardu nadawania. Informazioni sulla zona prowadzone przez wszystkich nadawców, multipleksy testowe w DVB-T2 / HEVC, programma specjalny Sprawdzam TV uruchomiony przez Telewizję Polska tylko nieznacznie poprawiłwiy świneadadomoł Jesienią nieprzygotowanych na nowy Standard było niespełna 2,3 milioni di domostw.





Sytuacja ma się nieco poprawić dzięki nowej kampanii informacyjnej, która ma teraz trafić do wszystkich kanałów naziemnych. – Kampania musi ruszyc już. Jeśli nie ruszy, a podstawowym bodźcem do jakiegoś ruchu będzie czarny ekran 28 marca. Osoby, które go zobaczą mogą to Odebrać jako cyberatak w związku z sytuacją za naszą wschodnią grani. Liczę na ciekawą dyskusję, działanie i jak najszybsze rozpoczęcie ogólnopolskiej kampanii, która pomogłaby poinformować Polaków – przekonywał niedawno Mirosław Kalinowski, direttore dell’Istituto Krajowego Mediów.





È zakupu sprzętu Polaków ma zachęcić 100 zł bonu na zakup dekodera. Ustawa w tej sprawie już obowiązuje. Bon będzie można uzyskać online lob za pośrednictwem Poczty Polskiej od poniedziałku. Eseguire il lavoro di traduzione di un progetto da 250 dollari in dollari americani su telewizora. Legislazione dei processori che non devono essere acquistati, non ci sono problemi. Część osób uda się do sklepu dopiero kiedy utraci dostęp do ulubionych kanałów telewizyjnych.





“Opóźnienie przejścia na DVB-T2 / HEVC byłoby trudne”





Scenari in cui vengono mostrati i dettagli su uno standard nazista e Michałem Kanownikiem, prezesem Związku Cyfrowa Polska, zrzeszającego m.in. prodotto con telewizorów, takich jak Samsung, LG, Sony e Panasonic.





Adrian Gąbka, Wirtualnemedia.pl: Czy po 28 marca kiedy dojdzie do wyłączenia sygnału DVB-T województwach dolnośląskim i lubuskim zapanuje w tych regionach caos? Jest ryzyko, że część starszych Osób odbierze to za atak hakerski Rosji albo wojnę?





Michel Kanonic, davanti a Związku Cyfrowa Polska: Questo è il motivo per cui è ora disponibile lo standard nazionale tedesco per i televisori dei dati personali della regione in cui si trova la regione di Granicy Polski, un po’ di musica multimediale che funziona ora con la radio zen. Można zatem podejrzewać, że nadchodząca zmiana nie zostanie odebrana jako wrogie działanie. Niemniej wzmożona kampania informacyjna, szczególnie we wspomnianych regionach może pomóc zminimalizować ewentualne wątpliwości i potencjalne obawy, wynikające ze zmiany standardu nadawania NT.







Ze względu na trwającą na Ukrainie wojnę rozważano zmianę termin przełączenia standardu nadawania telewizji naziemnej, lecz z przyczyn technicznych i Proceduralnych byłoby to bardzo trudnej Przesunięcie termin nadejścia DVB-T2 / HEVC oznaczałoby ingerencje w umowy podpisane przez nadawców, decyzję Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz planów opracowania technicznego. Scherzando su Możliwa, to zmiana termin wejścia w życie nowego Standardu nadawania sygnału naziemnej telewizji cyfrowej stanowi znaczną operacj logistyczną. Niemożliwe jest dokonanie jej za pomocą jednej decyzji administracyjnej.





Od poniedziałku bon będzie Można zrealizować w 150 sklepach





Ustawa o dopłacie 100 z do dekodera została podpisana przez prezydenta. Ruszyła też rejestracja sprzedawców. Progetto o dofinansowaniu w kwocie 250 zł do telewizora dopiero się pojawił. Czy działania rządu nie są zbyt późne?





Dofinansowanie przyjmujące postać bonu jest przyjęte i ponad 150 sklepów zarejestrowało się w programie wsparcia. Już od poniedziałku, 21 marca możliwe będzie otrzymanie bonu i zrealizowanie go w sklepach, które do programu przystąpiły. Condividi więcej jeszcze w bieżącym miesiącu ruszy specjalna rządowa kampania informacyjna, mająca na celu szerzej zakomunikować trwający program dofinansowania zakupu odbiorników TV. Mamy zatem nadzieję, że wiedza na temat przyjętych rozwiązań dotrze do odbiorców na czas.





W istocie projekt ustawy, który pozwolił zwiększyć dofinansowanie do zakupu telewizorów do kwoty 250 zł pojawił się późno względem poprzednich zapowiedzianych dzymań, lowecz ondzianych procedurale Jako Związek od informowaliśmy początku, że jedynie nowy Televisione Aria, Dekoder nie, może zapewnić pełne spektrum korzyści z nowego standardu DVB -T2/HEVC. Dobrze zatem, że ostatecznie dofinansowanie na odbiorniki telewizyjne znalazło się w rządowym programie e odpowiednio wyższe kwotowo.





Warto też zauważyć, że kampania informacyjna, dotycząca zmiany standardu nadawania telewizji naziemnej trwa od jesieni ubiegłego roku. Choco mieliśmy pewne uwagi fare spotów telewizyjnych promujących nadejście zmiany w nadawaniu telewizji, ponieważ promowały uno wyłącznie dekodery Jaco sposób odbioru nowego standardu, per faktem scherzo, Zi wiedza Q zbliżającym SIE włączeniu standardu DVB-T2 / scherzo albero szeroko parti dostępna OD października 2021 p. I świadomość społeczna na ten temat od tego czasu wzrosła w znacznym stopniu.





Część osób nie zdąży wymienić sprzętu





Istnieje potrzeba odłożenia przejścia na DVB-T2 / HEVC albo nadawania w starym standardzie przynajmniej wybranych kanałów? Il pasticcio assonnato di Grouse?





Biorąc pod uwagę skalę tej technologicznej przemiany, nieunikniony jest fakt, że znajdzie się pewne grono odbiorców, które nie zdąży przystosować swoich gospodarstw do odbioru nowej naziemnej telewizji cyfrowej. Zdecydowanie jednak nie zapanuje caos. Pamiętajmy też, że zmiana standardu nadawania następować będzie etapami e każdy kolejny prawdopodobnie przebiegać będzie bardziej płynnie niż poprzedni.





Co więcej badania e doświadczenia z krajowego rynku wskazują wyraźnie, że Polacy odkładają swoje decyzje zakupowe na ostatnią chwile. Oznacza to, że nawet najbardziej Intensywna kampania informacyjna mająca miejsce jeszcze w styczniu, czy lutym 2022 r. nie zmieniłaby faktu, że zakup sprzętu na potrzeby nowego standardu nastąpi dopiero w ostatniej chwili przed jego włączeniem.





Dlatego też kluczowa jest aktualnie ostatnia faza kampanii, mająca miejsce tuż przed pierwszym etapem włączenia nowej naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T2 / HEVC. Przekaz informacji na ten temat jest szczególnie ważny za pośrednictwem telewizji, podczas gdy pozostałe kanały spełniają jedynie rolę wsparcia. Całe szczęście nasilenie kampanii jest zauważalne. Niezmiernie istotna jest teraz oczywiście także gotowość sklepów do sprostania wzmożonemu zapotrzebowaniu na odbiorniki telewizyjne.