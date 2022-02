I giocatori di Mario Kart 8 hanno un grosso problema con il nuovo contenuto scaricabile

Quando tutti pensavano che Nintendo avrebbe annunciato Mario Kart 9 Durante il Nintendo Direct di questa settimana, Nintendo ha sorpreso gli utenti di Nintendo Switch, Nintendo Switch OLED e Nintendo Switch Lite annunciando il Mario Kart 8 Deluxe Il “Booster Course Pass”, che aggiungerà 48 diversi corsi rimasterizzati dal segmento della serie in sei ondate, non terminerà fino alla fine del 2023. Per questo, gli utenti Switch devono pagare più di $ 24,99 o acquistare un Nintendo Passa in linea + Espansione del pacchetto di abbonamento. Come puoi vedere dal titolo, non tutti sono rimasti colpiti da questo.

Certo, molti Mario Kart I fan erano entusiasti dell’annuncio, anche se c’era molta delusione per la mancanza di un nuovo post. Tuttavia, il Booster Course Pass non viene utilizzato Mario Kart 9 Non è l’unico problema che alcuni fan di Nintendo hanno con la notizia. Se pensi di aver notato che la grafica per i nuovi corsi non sembra del tutto corretta, non sei solo; Alcuni fan di Nintendo pensano che i nuovi corsi abbiano abbassato la grafica.

“Non so se questo infastidirà le persone, ma sento che dovrebbe essere sottolineato: i percorsi che aggiungono MK8 Deluxe Hanno un aspetto completamente diverso dai percorsi del gioco originale. Tour Mario Kart Applicazione, come ti senti al riguardo? “

Non so se questo disturberà le persone, ma sento che dovrebbe essere notato: Le tracce che aggiungono a MK8 Deluxe hanno un aspetto completamente diverso dai percorsi del gioco originale. Artstyle sembra proprio come l’app Mario Kart Tour, cosa ne pensi? pic.twitter.com/7iyvJr56zk – JOLLY J✨ (DynamoSuperX) 9 febbraio 2022

“Finalmente qualcun altro ne sta parlando. Sembra terribile. Sono letteralmente porting diretti di modelli non formattati di Tour (un gioco per dispositivi mobili). Non sono affatto belli,” La risposta è letta d’accordo.

“Kinda è deludente per il fatto che non l’abbiano rifatto per Switch, ma lo abbiano semplicemente portato dal gioco mobile”, Aggiungi un’altra risposta. “Voglio dire che 48 Tracks è ancora fantastico, ma spero che almeno lo aggiornino visivamente.”

Al momento della stampa, Nintendo non ha affrontato nessuna di queste critiche e non ci aspettiamo che le cose cambino per una serie di motivi. Tuttavia, in tal caso, ci assicureremo di aggiornare la storia con tutto ciò che Nintendo ha da dire. Nel frattempo, sentiti libero di condividere i tuoi pensieri e opinioni calde nella sezione commenti o, in alternativa, mandami un messaggio su Twitter Mustafa Hosny Oh Dio, Amen Per favore, fammi sapere lì. Cosa ne pensate dei nuovi tracciati per Mario Kart 8 Deluxe?

Persino , Kotaku.