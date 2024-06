Cina. Missione spaziale e penetrazione. Tali esemplari non sono mai stati visti prima sulla Terra

Una capsula contenente un contenitore al suo interno Campioni di suolo lunare È atterrato martedì pomeriggio nella Mongolia Interna, che appartiene alla Cina.

La missione è considerata rivoluzionaria perché i frammenti di roccia raccolti provengono dal lato nascosto della Luna, che non è visibile dalla Terra. Gli scienziati non l’hanno mai fatto prima Ne hanno avuto l’opportunità SeC Rocce da questa zonaChe, a causa dei numerosi impatti di meteoriti, potrebbe contenere materiale risalente a un periodo molto precoce della formazione del sistema solare.

Campioni dalla luna. I cinesi sono gli unici al mondo

La Cina è l’unico paese che è riuscito a far atterrare la sua sonda In questo lontano Parte del globo d’argento. L’agenzia spaziale locale è già riuscita a farlo due volte, sempre nel 2019.

La navicella spaziale Chang’e-6, che prende il nome da una dea cinese, è stata lanciata il 3 maggio e la sua missione era eccezionalmente tecnica. Dopo l’atterraggio al polo sud lunare Il lander automatico ha scavato nel terreno un buco profondo due metri e ne ha prelevato circa 2 chilogrammi di materiale roccioso.. I campioni sono stati poi collocati in un veicolo di ritorno che attendeva nell’orbita lunare. L’intera missione, compreso il ritorno sulla Terra, è durata 53 giorni.

L’agenzia di stampa Xinhua ha descritto questo risultato come senza precedenti nella storia dell’esplorazione umana della Luna, e la stazione televisiva statale CCTV ha riferito che il contenitore contenente i campioni verrà ora inviato a Pechino e verrà aperto solo lì.

Secondo i commentatori l'indagine cinese ha avuto successo Apre la strada alla futura esplorazione con equipaggio Kluna. Tranne la Cina Aspirano ad essere leader in questo campo stato unito E rugiada.

Stati Uniti – Cina – Russia. Concorrenza internazionale

Dal 2013, Pechino ha aumentato significativamente il budget per il suo programma spaziale per raggiungere gli Stati Uniti e la Russia. Come nel caso degli americani, anche la Cina prevede di inviare i suoi astronauti sulla Luna e di costruirvi una base permanente.

Si stima che l’anno scorso le autorità cinesi abbiano stanziato più di 14 miliardi di dollari per la ricerca spaziale. Tuttavia, gli Stati Uniti continuano a spendere di più per questo budget: il budget di quest’anno L’agenzia spaziale statunitense NASA ammonta a 24,8 miliardi di dollari sebbene È stato leggermente ridotto.

Gli Stati Uniti prevedono di riportare i propri astronauti sulla Luna nel 2026 o 2027 come parte del programma Artemis. Questa volta, a differenza del programma Apollo terminato più di mezzo secolo fa, il piano presuppone che le persone restino lì. La posta in gioco sarà il controllo delle risorse lunari – Come l’elio-3, i metalli delle terre rare e l’acqua utilizzati per sostenere la vita e produrre carburante.

La Cina prevede di inviare il proprio equipaggio sulla Luna entro il 2030 ed entro i prossimi cinque anni intende costruire una base vicino al Polo Sud. Anche l’agenzia spaziale indiana ISRO prevede di inviare uomini sulla superficie lunare, intorno al 2040.

