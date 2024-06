Scandalo Euro 2024: Mbappe ha insultato Lewandowski?

L’UEFA Euro 2024 ha visto uno scontro tra due giganti del calcio: Robert Lewandowski e Kylen Mbappe. Nel terzo turno della fase a gironi, la nazionale francese ha pareggiato con la Polonia 1: 1. La partita è stata di grande importanza per la squadra tricolore, che gareggiava per il primo posto nel girone. Per i bianchi e i rossi questa è stata una battaglia per l’onore e sono stati in grado di difenderla.

Entrambi i gol sono stati segnati su rigore. Prima ha segnato Mbappe, poi Lewandowski. Negli ultimi minuti si è verificato uno scontro tra i giocatori. Lewandowski ha colpito accidentalmente in faccia Mbappe, che stava giocando con una maschera a causa del naso rotto. Dopo il colpo, il francese gli afferrò il viso e gridò con rabbia a Lewandowski: “Figlio di puttana, vattene!” I giornalisti del sito francese topmercato.com hanno notato di aver analizzato i suoi movimenti delle labbra in una ripresa televisiva in primo piano. Euro 2024: Maska Mbappé

La reazione violenta di Mbappe sembra esagerata. Aveva paura che la maschera in fibra di carbonio non lo proteggesse dal colpo di Lewandowski? Dopotutto, dice Mateusz Pawlik di CABIOMEDE Sport – citato dal sito "sportowefakty.wp.pl", la maschera è così resistente che puoi colpirla con un martello e non si romperà. Ricordiamoci che dalla prossima stagione Lewandowski e Mbappé si sfideranno ancora di più in campo. Lewy si trasferisce al Barcellona e Mbappe al Real Madrid. Attualmente si stanno svolgendo i Campionati Europei. La nostra squadra è uscita dal torneo dopo la fase a gironi, mentre i francesi si sono qualificati per la parte difficile della fase a eliminazione diretta. Lì affronteranno il Portogallo? Il tempo lo dirà. La squadra francese ha concluso la partita contro la Polonia (1-1) al secondo posto nel Gruppo D di Euro 2024. La sconfitta è stata per loro una chiara frustrazione, e questo avrebbe potuto influenzare il comportamento di Mbappe. (Fonte: topmercato.com, sportfakty.wp.pl)