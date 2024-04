Widzew – Raków (treni) – WidzewToMy

Abbiamo appena appreso le classifiche di partenza Widziw Lodz IO Rakowa Czestochowa Per la partita del 30° turno Extraclasse. allenatore a casa, Daniele MyslewickQuesta volta ha deciso di apportare una modifica personale alla formazione.

I fan potranno guardare dal primo minuto Andrés CyganicsChe non occuperà il suo posto nella difesa sinistra, bensì in seconda linea. Sostituito alle undici Fabio Nunessa. C'è stato anche un cambio tra i giocatori di riserva. Recupero Matto Milos È stato incluso in questo gruppo a un costo Ernest Terbiowski.

risoluzione combattente Oggi erano fuori dalla 20esima partita Jan Krzywanski, Jakub Szymanski, Ignacy Daoud, Filip Przepolk Ha menzionato Terbeevskij. Gli infortuni lo hanno tenuto fuori dal gioco Lirim Kastrati, Pawel Kwiatkowski, Julian Shehu E Sebastiana Kirka.

La formazione titolare della partita:

Widzew:

Jekiewicz – Sota, Shiro, Ibiza, Silva – Ceganics, Hanosik, Alvarez, Klimek – Pawlowski, Sanchez.

Alternative: Krycyric – Zielinski, Milos, Diliberto, Kuhn, Cibulski, Nunes, Tkach, Rundic.

Rakov:

In. Kovacevic – Tudor, Rakovitan, Svarnas – Otieno, Papanikolaou, Berggren, Carlos – Yeboah, Kucherhen – Krnac

Alternative: Kusiak-A. Kovacevic, Rudin, Barath, Lederman, Mizur, Drachal, Novak, Zolinski.