Nations League: Polonia – Francia. Quando è la partita? Dove guardare la semifinale della Nations League di pallavolo maschile? Trasmissione televisiva e streaming online

Giovedì, nel primo quarto di finale della Men’s Volleyball Nations League, la Polonia ha battuto il Brasile per 3-1. I Biancorossi hanno perso il primo set, ma nei set successivi hanno avuto la meglio sugli avversari e hanno vinto la Volley Classic. Come hanno ricordato a se stessi, l’elemento decisivo in questa difficile partita è stata la fine del secondo set, in cui sono riusciti a “rompere” i Canarinos.

Vedi anche: Grbic ha parlato delle convocazioni alle Olimpiadi! Ha rivelato quando verrà annunciato

Gli avversari dei polacchi dovevano essere scelti nel terzo quarto di finale, in cui si affrontavano le squadre di Francia e Italia. E sebbene questi ultimi siano venuti in Polonia per giocare il cosiddetto “secondo seme”, si sono opposti fermamente agli attuali campioni olimpici. Anche se il Tricolore uscì da questa partita con lo scudetto, ci vollero cinque set per decretare un vincitore.

Quest’anno i pallavolisti di Nikola Grbic non hanno ancora giocato contro i giocatori di Andrea Gianni. L’ultima partita ufficiale in cui la Polonia ha giocato contro la Francia sono stati i quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo 2021.

La nazionale polacca difende il titolo vinto l’anno scorso a Danzica. È interessante notare che nel 2022 i francesi hanno vinto la Nations League.

La partita tra Polonia e Francia sabato sarà trasmessa su Pulsat, Pulsat Sport 1, Pulsat Sport Premium 1 e Pulsat Box Go. Inizio alle 16:45 Lo studio inizierà prima delle semifinali alle 15:00 su Pulsat Sport 1.

Vai su Polsatsport.pl