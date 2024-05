Blanka z okazji 25. urodzin przygotowała niespodziankę. Scatena “Se mi vuoi”

Bianca zasłynęła rok temu, dzięki piosence “separare”, z którą rappresenta Polskę in Eurowizji. icona “Pogba” Pozostała nam na długo w pamięci, e uno zgarnął mlionowe wyświetlenia. Stajkow è una delle grandi opere d’arte che è stata inclusa in un impressionante elenco di immagini in 10 giorni.

Z okazji swoich 25. urodzin wokalistka wypuściła Single ““Se mi vuoi”“tour estivo di Blanca.





E video









Blanca – Se mi vuoi [Official Audio]



“Se mi vuoi” Attiva il mio servizio, permettendoti di iniziare a lavorare, permettendoti di iniziare a lavorare dziwe and osoby, w którą tak bardzo wierzyłaś /eś. “Prawdę nie myślał/ao tobie na serio” – Moy Blanca.

Siamo felici di aiutarti e proteggerti. Wokalistka po kolei w Koszalinie, Kołobrzegu, Ustroniu, Międzyzdrojach, Świnoujściu, Kętrzynie, Ostródzie e Rudzie Śląskiej. Co ciekawe, tylko w Kołobrzegu zagra dwa concerto – 18 lipca e 15 sierpnia.







I dieci fine settimana possono essere vuoti al Polsat Hit Festiwalu. Filma una scena “assolo” o “assolo”, facendola apparire nella scena.

“Non realizzo una sola scena, a meno che non sia girata. Nessuno la immagina, piace. Non scattare foto. Non usare elementi coreografici e non prenderli zie się działo” – mówi Blanka w rozmowie z gatelem Dziennik. per favore

Przyznaje, że występ w Sopocie był jednym z jej marzeń.

15 straordinarie esperienze di conferenze di festival, all’interno di un pacchetto completo di programmi. Pojawili się również inni artiści, którzy zagrają w Perze Leśnej, m.in. Margherita, DodaRoxy Weigel, Smolasti, Majka Jewoska, Andrzej Piasicny.

Le esibizioni del festival sono presentate come un grande concerto. Ti auguro un felice anniversario Andrzeja Piasecznego, zespołu Golec uOrkiestra, Danzela e Majki Jeżowskiej. Non chiamare gli artisti utilizzando Telewizji Polsat (Krzysztof Zalewski, Kuba Badasz, Anya Dabrowski, Eniej, Afromental, Zakopor.).

Scopri di più su questo progetto “Twist Woody”, In una vasta gamma di alloggi è possibile utilizzare le vasche da bagno Zbignywa Wodikiego.