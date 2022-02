Ben Baller consegna a Kanye un ultimatum a catena per la faida di Cody Kidd

Riproduci contenuto video



TMZ.com

Kanye West A quanto pare voleva una serie fatta Ben Ballerma non lo capirà mai… finché sarà ancora duro Judy KidComunque.

Abbiamo chiesto al gioielliere di Hollywood di Los Angeles di espandere alcuni dei tweet che ha licenziato durante la resa dei conti Ye-Cudi dello scorso fine settimana, quando Kanye ha rinnegato KC per essere un amico Pete Davidson.

In risposta, Ben ha raccontato come Kanye lo stesse inseguendo per un pezzo di piccione personalizzato, definendolo anche una “cagna” per aver attaccato Cody, con BP che era un buon amico.

Per come la vede Ben, perseguitare Cody è completamente ingiusto e ingiustificato, non solo per la loro lunga storia come compagni di etichetta, ma per le cose personali che Ben dice che Cody ha passato. Inoltre, Ben dice che è solo un bravo ragazzo.

Come ci dice Ben qui, non starà a guardare e non lascerà il suo amico allontanarsi Per qualcosa di così assurdo come le alleanze percepite. Lo rende anche chiaro… Se Ye ha un problema con Cudi, avrà un problema anche con Ben – e può baciare la possibilità che lui possa ottenere un addio a catena.

Quindi sì, la porta è ancora aperta – anche se un po’ – e la palla è decisamente nel campo di Yi su come andare avanti.