Lucuin ha giocato per il Legia Varsavia nella stagione 2019-2022. Durante questo periodo ha vinto il titolo di campione polacco. In totale, ha giocato 110 partite, segnando 12 gol e fornendo 18 assist.

Ad oggi, il Legia rimane il club in cui il brasiliano ha giocato più presenze in carriera. Quando Lazienkowska l'ha salutato sembrava che per lui fosse una tappa chiusa. Intanto si torna alla “vecchia spazzatura” dopo una pausa durata meno di due anni.

Il Legia Varsavia offre 1 milione di euro. Un buon amico ritorna a Łazienkowska

Secondo Meczyki.pl, i secondi classificati polacchi hanno finalizzato tutti i dettagli del prestito per il 27enne centrocampista. Il valore dell'operazione è di circa un milione di euro. Nei prossimi giorni è prevista la firma del contratto annuale. Il contratto prevederà un'opzione di prelazione.

Nell'ultima finestra di mercato, Fortaleza ha acquisito Lucuinhas dai New York Red Bulls. Per realizzarlo sono stati spesi un milione e mezzo di euro. L’investimento però non ha avuto successo. Il giocatore ha giocato solo 10 partite con i suoi nuovi colori e non è entrato nel tabellone né ha fornito assist..

Sarà nuovamente al Legia la prossima stagione Una figura di spicco nella formazione del centrocampo.

Si tratta del secondo rinforzo per la popolazione di Varsavia per la sessione 2024/25. In precedenza era stato finalizzato l'ingaggio di Claude Goncalves del Ludogorets Razgrad. Il giocatore si è unito alla squadra a parametro zero.