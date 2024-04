HMD Pulse: puoi riparare questi smartphone a casa. In Polonia da maggio

Human Mobile Devices (HMD), precedentemente noto come HMD Global, ha introdotto tre nuovi smartphone della serie HMD Pulse. Questo è l'inizio di un nuovo approccio da parte del produttore finlandese, che vuole promuovere il proprio marchio. Il vantaggio è la possibilità di autoriparazione.

HMD, che ha sviluppato questa abbreviazione come Human Mobile Devices, presenta la sua prima linea di smartphone della propria linea: HMD Pulse Pro, HMD Impulso+ IO Impulso dell'HMD. Fino ad ora il produttore ha introdotto sul mercato i telefoni Nokia, ma ora vuole apparire con il proprio marchio

Puoi riparare HMD Pulse con iFixit

Come nel caso dello smartphone Nokia G22 di HMD, ogni dispositivo della nuova serie HMD Pulse è progettato per essere utilizzato Risolvilo tu stesso. HMD consente ai proprietari di sostituire il dispositivo danneggiato un'offertapiegato Porto di spedizione IL Batteria usata Senza visitare il salone. Gli utenti potranno ordinare Kit di autoriparazione Offerto per te in collaborazione con iFixit.

La nuova serie include modelli con specifiche basse che non sono molto elevate: il produttore li rivolge ad utenti esigenti.

Il top della nuova linea HMD Pulse Pro Dotato di uno schermo IPS diagonale 6,65calnella decisione HD+ (1612 x 720), con una frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz La luminosità massima è di 600 nit. Il cuore di questo modello è il sistema popolare tra i viaggiatori in economia Unisoc T606sostenuto da 4 GB, 6 GB o 8 GB ariete. L'utente ha i propri file 128 GB o 256 GB Memoria interna.

La fotocamera principale ha 50 megapixel Supportato da un sensore di profondità e un modulo selfie – 50 megapixel. HMD Pulse Pro offre connettività 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 e NFC. Batteria sostituibile 5000mAh Caricato di potere 20 watt. Gestisce tutto Androide 14 Nell'opzione Android Enterprise consigliata. Il produttore promette Due aggiornamenti Sistema operativo e tre anni di patch di sicurezza.

HMD Pulse Pro è disponibile nei colori Glacier Green, Twilight Purple e Ocean Black.

aprile 2024 196 grammi, spessore 8,55 mm 8 GB di RAM 256 GB, (opzioni: 128 GB), microSD fino a 256 GB – 50 MP + 2 MP + 50 MP 6,65 pollici – LCD IPS (720 x 1612 pixel, 265 ppi) Unisoc T606, 1,60 GHz Android v.14.0 5000 mAh, USB-C

HMD Pulse+ e HMD Pulse Hanno parametri quasi identici all'HMD Pulse Pro, anche se con una dotazione leggermente più modesta. Il display, il SOC, varianti di memoria simili, funzioni di comunicazione e batterie della stessa capacità sono gli stessi. La differenza sta nelle fotocamere: l'HMD Pulse+ ha un modulo principale 50 megapixel e quello anteriore da 8 megapixele la posizione più bassa di HMD Pulse è un insieme di telecamere in fila 13 megapixel e 8 megapixel. Anche la ricarica è più lenta su entrambi i modelli – 10 watt.

aprile 2024 187 grammi, spessore 8,45 mm 4 GB di RAM 128 GB, memoria microSD fino a 256 GB – 50 MP + 8 MP 6,65 pollici – LCD IPS (720 x 1612 pixel, 265 ppi) Unisoc T606, 1,60 GHz Android v.14.0 5000 mAh, USB-C

HMD Impulso+ Sarà disponibile nei seguenti colori: Peach Apricot Crush e Midnight Blue, a Impulso dell'HMD Nei colori Nero Meteora e Rosa Sognante.

aprile 2024 187 grammi, spessore 8,45 mm 4 GB di RAM 64 GB, scheda microSD fino a 256 GB – 13 MP + 8 MP 6,65 pollici – LCD IPS (720 x 1612 pixel, 265 ppi) Unisoc T606, 1,60 GHz READ L'episodio di Elden non è affatto troppo difficile Android v.14.0 5000 mAh, USB-C

I prezzi dei nuovi smartphone HMD non sono noti, ma sicuramente non saranno elevati. Gli smartphone HMD Pulse+ saranno disponibili per l'acquisto su reti selezionate In Polonia a maggiomentre HMD Pulse Pro colpirà Più tardi sugli scaffali dei negozi.

Fonte immagine: HMD

Fonte del testo: HMD, opera propria