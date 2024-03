Larian Studios ha ufficialmente uno studio in Polonia. I creatori di Baldur's Gate 3 hanno aperto una nuova filiale a Varsavia

Messaggio

Giochi

19 marzo 2024, 16:45

autore: Zuzana Domiradzka

Larian Studios ha aperto una filiale in Polonia. La sede dei creatori di Baldur's Gate 3 nel nostro paese si trova a Varsavia.





















Fonte immagine: Larian Studios IO

A febbraio siamo stati i primi al mondo a ricevere l'informazione che Larian Studios intende aprire una nuova filiale che avrà sede in Polonia. Le nostre fonti avevano ragione: i creatori di Baldur's Gate 3 hanno effettivamente uno studio sul fiume Vistola. Larian Studios Polonia, una società a responsabilità limitata, è stata registrata nel registro del tribunale nazionale il 12 marzo 2024.





Come sospettavamo, la Sez Situato A Varsavia, precisamente a Wola, in via Grzybowska 87, Nel grattacielo Tower Concept (Vedi foto sotto).

La filiale polacca di Larian Studios si trova nella Concept Tower a Varsavia. Fonte immagine: Google Maps.





G Informazioneche è stato reso disponibile per la visione pubblica, sappiamo dell'azienda che Lo stesso Swen Finke è membro del consiglio di amministrazione della filiale polacca di Larian Studioscioè l'amministratore delegato della società responsabile, tra l'altro, del successore Porta di Baldur 3 Teologia: serie del peccato originale. Non conosciamo ancora i dettagli sulla composizione del team con sede alla Concept Tower.

Ti ricordiamo che Larian Studios è una società di produzione di giochi indipendente con sede a Ghent (Belgio). Ha filiali anche in altri 6 paesi: Canada, Spagna, Irlanda, Malesia, Gran Bretagna e recentemente anche in Polonia. L’apertura di un ufficio a Varsavia è, ovviamente, un’opportunità di lavoro interessante e può rafforzare la cooperazione tra i nostri sviluppatori e creativi locali. Porta di Baldur 3.

Larian Studios sta attualmente lavorando alle prossime patch per la terza parte Porta di Baldurma il suo prossimo “grande gioco” è all’orizzonte e, secondo Finke, ha il potenziale per oltrepassare molti confini.





Vorremmo ringraziare l'utente Rezydent Sleeping dal nostro canale in poi Sedizione Per inviare informazioni sulla registrazione della società.

Baldur's Gate 3 – Recensione. Gioco di ruolo per tenner e per anni Baldur's Gate 3 – Guida al gioco