Il soggiorno è stato abbandonato durante la notte. Intorno alla struttura è sorto un mistero

Gli edifici abbandonati sembrano davvero interessanti per molte persone. In questo caso non si può parlare solo del luogo dove il tempo si è fermato. La gente del posto ha una propria ipotesi per spiegare l'abbandono del saloon, e in ogni leggenda c'è un fondo di verità.

Gli edifici abbandonati possono sempre nascondere non solo i segni dei tempi passati, ma anche tanti segreti. Le fabbriche abbandonate, che spesso sembrano come se il tempo si fosse fermato lì, sono di grande interesse per chi cerca l'avventura. Si scopre che La situazione è molto simile nel caso degli autosaloni abbandonati.

Lo dimostra il video pubblicato sul canale “Forgotten Buildings” di YouTube. Decidono di visitare un'agenzia abbandonata da qualche parte in Germania. Gli ideatori hanno nascosto la posizione esatta per non incoraggiare le visite di potenziali ladri. Tuttavia, a prima vista è chiaro che non erano inattivi.

All'interno dell'edificio, così come nelle sue immediate vicinanze, si possono trovare molti modelli Kia, sia quelli più vecchi, come Clarus o Magentis, sia quelli relativamente nuovi, come Sorento o Ceed. Si scopre che Originariamente qui venivano venduti i modelli Lada e solo successivamente passarono ai veicoli del marchio sudcoreano.

Il resto dell'articolo è sotto il video

Possiamo però individuare facilmente anche articoli di altri produttori: tra gli articoli che attirano immediatamente la nostra attenzione figurano: Volkswagen Passat o Nissan Almera. Tutto per il fatto che lo è Anche il workshop era parte integrante dello showroom e non aveva limiti in termini di marchi accettati. Gli uffici e gli archivi sono ancora pieni di frammenti vari, documenti e opuscoli. Ciò rafforza la teoria S Lascia l'edificio velocemente. READ La guerra della Russia con l'Ucraina. Volodymyr Zelensky: La capitale è costantemente minacciata

Le auto furono lasciate in fretta. Non sono stati nemmeno tolti dagli ascensori © YouTube | Edifici dimenticati

Nell'officina puoi trovare una Kia Rio lasciata sull'ascensore. Tutte le auto nello showroom e nell'area circostante sono state vandalizzate e si possono trovare graffiti. Gli autori hanno confermato che il video è stato registrato diversi anni fa, e in quel periodo i ladri hanno potuto svolgere il loro lavoro. Sebbene alcuni oggetti o stanze non sembrino essere stati saccheggiati, la situazione attuale è molto diversa.

Il resto dell'articolo è sotto il video

Abbiamo trovato una concessionaria abbandonata ancora piena di auto

Intorno al saloon si è sviluppata una leggenda metropolitana. Secondo lei l'intera azienda avrebbe dovuto essere un'azienda a conduzione familiare, ma ad un certo punto ci fu un forte disaccordo tra i fratelli che gestivano l'azienda.. Così, nei primi anni del XXI secolo, il salone chiuse i battenti e il laboratorio operò per altri dodici anni circa. Oltre alle nuove generazioni di auto, puoi trovare anche un calendario risalente al 2019.