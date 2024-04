Associated Press: Gli Stati Uniti hanno inviato “segretamente” missili a lungo raggio in Ucraina

Biden ha approvato la consegna del sistema missilistico tattico a lungo raggio dell'esercito, noto come ATACMS, all'inizio di marzo, e gli Stati Uniti ne hanno attivato un numero “significativo”, secondo un funzionario. Per il pacchetto di aiuti allora annunciato del valore di 300 milioni di dollari.

Vicepresidente dello Stato Maggiore Congiunto: È ora



Per mesi gli Stati Uniti si sono opposti all’invio di missili a lungo raggio in Ucraina per paura che Kiev li usasse per colpire in profondità il territorio russo, cosa che farebbe arrabbiare Mosca e inasprirebbe il conflitto. Questo è stato il motivo principale per cui l'amministrazione ha inviato in ottobre una versione a medio raggio, circa 100 miglia.

L'ammiraglio Christopher Grady, vicepresidente dei capi di stato maggiore congiunti, ha dichiarato mercoledì che la Casa Bianca e i pianificatori militari hanno esaminato attentamente il rischio di incendi a lungo raggio in tutta l'Ucraina e hanno concluso che ora era il momento giusto per farlo.

In un’intervista con l’Associated Press, ha affermato che le armi a lungo raggio aiuterebbero l’Ucraina a distruggere i centri logistici russi e le concentrazioni di truppe che non sono in prima linea. Grady ha rifiutato di dire quali armi specifiche sarebbero state fornite, ma ha detto che sarebbero “estremamente distruttive se usate correttamente” ed è fiducioso che lo sarebbero.