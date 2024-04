Squadra, stelle, allenatore, prospettive, tipo

I campioni in carica sono l'Italia. Hanno vinto il Campionato Europeo svoltosi nel 2021. Da allora la squadra sembra essersi un po' indebolita, ma anche quando vince non è la favorita del torneo. Si può quindi dire che l'Italia sia il cavallo oscuro del torneo in Germania. Chi è la stella della Nazionale italiana e quali sono i pronostici e le categorie riguardanti la prestazione dei campioni in carica all'Europeo 2024? Imparerai tutti questi e molti altri fatti dal testo qui sotto.

Euro 2024: i convocati dell'Italia per gli Europei in Germania

Le squadre e le selezioni per il campionato verranno annunciate una settimana prima del torneo, ovvero il 7 giugno. La forza della Nazionale italiana saranno i giocatori della Serie A: saranno sicuramente i più numerosi in rosa. I giocatori dell'Inter hanno fatto una buona stagione e potrebbero essere la forza degli Azzurri.

Euro 2024: La più grande stella della nazionale italiana

Nicolò Parella (Inter)

Individuare una stella della Nazionale italiana è complicato. Gli italiani hanno una rosa molto equilibrata e il loro unico punto debole sarà l'attaccante. Skamacca può fare una buona partita, ma non è un attaccante di livello mondiale. Nicolò Parella può essere considerato la stella della Nazionale. Il centrocampista dell'Inter è uno dei migliori centrocampisti al mondo. Riesce a liberarsi perfettamente dalla pressione, prende il peso del gioco e salta in modo aggressivo verso il suo avversario. Ha anche un buon dribbling. Anche se le sue statistiche in questa stagione sembrano peggiori rispetto a un paio di anni fa, il suo atteggiamento e il suo impatto positivo sul gioco non sono cambiati. Nicolò Barella è valutato da Transfermarkt 75 milioni di euro.

Euro 2024: Allenatore della Nazionale Italiana

Selezionatore: Luciano Spalletti

Luciano Spalletti è l'allenatore della Nazionale italiana dal 18 agosto 2023. Spalletti era l'allenatore del Napoli un anno fa e vinse la Serie A con grande sicurezza e registrò un'incredibile serie di vittorie in quel momento, e già a metà stagione si sapeva che il Napoli avrebbe vinto il campionato. Luciano Spalletti è un ex calciatore che gioca prevalentemente in Serie C. Ha iniziato la sua carriera da allenatore nel 1993, quando è subentrato all'Empoli. Ha allenato anche l'Inter, la Roma, l'Udinese e il già citato Napoli. Il suo più grande successo è stato senza dubbio il campionato italiano con il Napoli. Inoltre ha vinto due volte la Coppa Italia e una volta la Supercoppa con la Roma. Con lo Zenit è diventato due volte campione russo.

Euro 2024: il calendario delle partite dell'Italia agli Europei

Stato della squadra:

Italia – Albania – 15 giugno, ore 21:00

Spagna-Italia – 20 giugno, 21:00

Croazia – Italia – 24 giugno, 21:00

Euro 2024: la formazione dell'Italia e le possibilità per Euro 2024

L’Italia rischia di uscire dal girone

Gli italiani sono stati inseriti nel gruppo più esigente. Anche Spagna e Croazia lotteranno per la promozione diretta. L'Olanda sconvolgerà i favoriti. Il Gruppo B è abbastanza equilibrato, ma la potenziale progressione di tre squadre alla fase a eliminazione diretta significa che vedremo tre delle squadre più forti nel Gruppo B a Euro 2024. Gli italiani hanno maggiori possibilità di raggiungere il secondo posto. Sulla carta sono peggio della Spagna ma migliori della Croazia. Vincere contro l'Albania avrebbe dovuto essere una formalità, ma gli Azzurri hanno già dimostrato di non essere sempre favoriti. La quota che l'Italia esca dal girone è 1,17. Quindi c’è più dell’85% di possibilità che ciò accada. Secondo me vale la pena scommettere sull'ordine esatto dei primi due posti: 1. Spagna, 2. Italia con quota 3,40.

L’Italia ha la possibilità di vincere Euro 2024

Secondo i bookmaker l’Italia è la sesta squadra più forte a partecipare a Euro 2024. Le probabilità che vincano il Campionato Europeo sono 15,00. Quindi, i campioni d'Europa non hanno molte possibilità di difendere il loro titolo poiché la possibilità è intorno al 6%.

L'Italia vincerà Euro 2024

Campionato Europeo: la storia delle prestazioni della Spagna agli EURO

La Nazionale italiana ha giocato dieci volte agli Europei. Gli italiani possono vantare due titoli iridati e due titoli secondari. Ecco come sono andati gli Europei individuali per gli italiani: