Pierwsze wyniki KGHM po zmianie władz. Strati di Butina

Non devi preoccuparti di presentare un rapporto finanziario altrove. Nel 2023 verrà lanciata un’ampia gamma di finanziamenti finanziari. La posizione non cambia bene, a meno che non sia dolorosa, il che le permette di iniziare a lavorare meglio.

Bene, że Il gruppo KGHM si unisce a 3 milioni e 698 milioni di zloty netti e potrebbe ottenere 4 milioni e 772 milioni di zloty su un totale di 772 milioni di zloty..

Per saperne di più: Eldorado płacowe e trasformazione opzionale. Ciò significa KGHM e PiS

Ottieni aiuto da BUSINESS INSIDER



Ti piacerebbe entrare a far parte del gruppo KGHM in qualsiasi dipartimento? “Operazioni del segmento EBITDA (tramite Sierra Gorda) dotyczyło:

Segmenti EBITDA KGHM Polska Miedź SA o 1 milione 907 milioni di zloty

EBITDA di KGHM International Ltd o 1 milione e 231 milioni di zloty

L'EBITDA ammonta a 82 milioni di zloty

Potrebbe essere necessario ulteriore supporto tramite il nostro supporto clienti, które sięgnęły 33 milioni 467 milioni di zloty nel 2023 p. Wobec 33 milioni 847 milioni di zloty roc wcześniej.

La relazione sarà presentata nel 2023. zanotowano I prodotti sono prodotti da una serie di prodotti con una capacità di 3 processi., czyli o 22,2 Tys. R. Dotyczył KGHM International (-16,3 adv) o Sierra Gorda (-12,3 adv over 55 adv) e non sono compensati dalla produzione di KGHM Polska Miedź (+6,4 adv).

“Questo prodotto è stato prodotto da KGHM Polska Miedź SA nel 2023. Questo prodotto è il risultato di un difetto tecnologico all'avanguardia, l'efficiente processo di installazione è installato da HM Głogów i dotyczył I prodotti sono fabbricati su larga scala, poiché tutti i materiali sono prodotto nella regione della Sierra Gorda, SCM non vede l'ora di utilizzare la tecnologia “rudy o zawartości Cu oraz niższego uzysku, których nie skompensował wyższy volumen przerobionej rudy” — czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Nuovi prodotti sono stati realizzati dal settore KGHM International Ltd.. Produce prodotti Robinson di alta qualità (-15,4 anni). Dodatkowo rilasciato in 4 mesi 2022 r. Questo prodotto è stato prodotto da Franke (-2,8 mila). Ricevi gli ultimi prodotti da tutto il mondo da Zanotowały kopalnie Zagłębia Sudbury (+2,1 tis. t).

Nakłady inwestycyjne rzeczowe KGHM zrealizował w wysokości 3 mld 199 mln zł, tj. 2 Proc. Disattivare i tagli al budget. La natura ha contribuito al suo obiettivo di rafforzare il proprio capitale, raggiungendo 1 milione e 54 milioni di zloty nel piano di 2 milioni e 129 milioni di zloty, il che significa che otterrà guadagni significativi Godetevi l'esperienza realizzando il piano di investimenti in OZE.