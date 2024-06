scorie. Parole sorprendenti di Bartosz Zmarzlik. Questa è la finale del Gran Premio di Polonia

WP SportoweFakty / Michał Krupa / Nella foto: Bartosz Zmarzlik



Konrad Sinkowski

29 giugno 2024 alle 22:43





Bartosz Zmartzlik è arrivato secondo al Gran Premio di Polonia. L’attore polacco non ha nascosto la sua soddisfazione per il risultato ottenuto ed ha espresso il suo apprezzamento per quello che ha fatto in finale il suo concorrente Frederik Lindgren.

Bartosz Zmarzlik aveva dodici punti dopo il turno principale ed era diretto alla vittoria nel Gran Premio di Polonia a Gorzów Wielkopolski. Ma nelle due gare più importanti della serata ha dovuto riconoscere la superiorità dei suoi avversari. In finale, Frederik Lindgren ha fatto una mossa pazzesca e ha superato il campione del mondo, infilandosi tra la sua moto e il pubblico.

– Ottima gara per Frederic e devi dargli credito per questo. Non sapevo bene come andare da qualche parte, ma sono molto soddisfatto – ha ammesso Zmarzlik dopo aver gareggiato su Eurosport Player, cosa che sicuramente sorprenderà i fan. Perché è stato quello che ha completato più giri nella struttura. Edoardo Jancarz.

Grzegorz Zengota, presente nello studio televisivo, ha notato che il polacco non sapeva bene quale strada prendere per vincere. – Penso di aver scelto la strada sbagliata più di ogni altra cosa – ha confermato le speculazioni di Zmarzlik sul giocatore di Junia Leszno.

Per Zmarzlik si è trattato di un’altra esibizione davanti a un pubblico che ha ammirato i suoi primi passi nello sport nero, il modo in cui si è sviluppato e ha ottenuto i suoi primi successi, compreso un campionato del mondo. – Ho sentito il sostegno sugli spalti e il tifo che ho ricevuto quando gareggiavo per le posizioni. Grande torneo – ha commentato.

Marcelina Rutkowska-Konikiewicz ha chiesto a Zmarzlik se potesse scegliere la prima posizione di partenza nella finale, se scegliesse una soluzione diversa dal casco rosso. – No – ha riassunto brevemente il secondo concorrente del Gran Premio di Polonia.

