Guerra in Ucraina. Attaccare più paesi? Ciò potrebbe fermare la Russia

Una breve rassegna dei media nelle ultime settimane non lascia dubbi: l'attacco della Russia ai paesi della NATO è già avvenuto. Diversi profeti differiscono solo nella prospettiva: secondo alcuni, la guerra scoppierà entro un anno, altri ne prevedono l'inizio tra tre anni e altri ancora tra cinque o sei anni.

Sistemare le cose a posto Costruire capacità di difesa – Fondamentalmente è “domani”.

Non indicherò aspettative specifiche e lo affermerò onestamente Sono scettico riguardo a tali scenari – che è il risultato di una valutazione critica del potenziale della Federazione Russa. Ciò non cambia il fatto che le preoccupazioni siano correlate Le azioni rischiose della Russia Trovato in gran parte dei polacchi. Secondo un sondaggio condotto dal Polster Research Institute a febbraio, ben il 56% degli intervistati ha ammesso di aver paura della guerra tra Russia e NATO (il 32% degli intervistati non condivide questi timori). È anche una caratteristica di una pianificazione militare affidabile tenere conto anche delle minacce minime, in modo da poter rispondere adeguatamente, se necessario.

Un'ascia sospesa in aria

Nelle previsioni pessimistiche, il primo obiettivo dell’attacco russo di solito non è la Polonia, ma piuttosto la Polonia Paesi baltici. Questa è una “scelta” del tutto razionale, data la posizione e il potenziale militare della Repubblica di Polonia. Nonostante il nostro confine con la regione di Königsberg, non siamo così “esposti” come Lituania, Lettonia ed Estonia (anche se l’uso operativo del territorio bielorusso annulla sostanzialmente questo vantaggio). Il nostro esercito rappresenterà una sfida più seria per le forze russe rispetto a quelle baltiche, una sfida per la quale dovranno prepararsi più a lungo.

Naturalmente, ci sono scenari di un attacco russo simultaneo alla Polonia e agli Stati baltici, ma questa è una completa fantasia di guerra. Sulla base di considerazioni realistiche – improbabili ma non impossibili – dovremmo concludere che, anche se Mosca volesse attaccare il nostro Paese, questo sarebbe il suo prossimo passo dopo la precedente occupazione di Pribaltika. READ Invasione russa dell'Ucraina. Le forze russe catturarono Kherson

E l'Ucraina? È opportuno presumerlo Il conflitto in corso lega le mani a Mosca. La portata delle attività e la portata delle capacità coinvolte non consentono alla Russia di intervenire in nessun altro modo.

Ma ai fini del testo, assumiamo, in modo quasi scherzoso, la Legge di Murphy: ciò che avrebbe dovuto andare male è diventato male; Ciò che poteva andare storto, è andato storto. Molte cose devono accadere – e molte altre non accadranno – affinché la Russia possa creare una forza numerosa e adeguatamente equipaggiata Alle azioni rivolte agli Stati balticiPur mantenendo lo status quo in Ucraina. Un’erosione degli aiuti militari occidentali ancora più grave di quanto non lo sia oggi, e la rapida disintegrazione delle capacità di difesa indipendente dell’Ucraina, giocherebbero un ruolo importante in questo caso. Permetteranno a Putin di congelare il conflitto e allo stesso tempo di mantenere l’ascia in aria se gli ucraini vogliono sfruttare l’apertura di un altro fronte a proprio vantaggio.

È altamente improbabile, tuttavia È impossibile eliminare completamente questa opzione.

La battaglia è persa, la guerra è persa

Quindi abbiamo i russi al confine con i Paesi Baltici – e allora? Come proteggiamo i nostri alleati? Cerchiamo di essere chiari – Lituania, Lettonia ed Estonia sono zone difficili da difendere. Non ha pietà delle omissioni e degli errori.

Consideriamo innanzitutto l'Ucraina, che è tre volte e mezzo più grande dei tre Stati baltici. Le dimensioni spaziali di questo paese fornivano profondità strategica e operativa: una base su cui veniva ricreata la prontezza al combattimento dell'esercito ucraino e una “riserva terrestre” che consentiva la creazione di ulteriori linee di difesa in caso di fallimento. Allo stesso tempo Smantellamento della logistica russaChe, data la realtà delle rotte di rifornimento estese, non sono state in grado, soprattutto nel periodo iniziale di una guerra su larga scala, di rifornire le forze di prima linea, predeterminandone la sconfitta.

D’altro canto, i Paesi Baltici sono di piccole dimensioni e le forze meccanizzate impiegherebbero da diverse a dodici ore per coprire la distanza dal confine con la Russia al mare. Anche in caso di attacchi più profondi, il supporto logistico per le unità che li eseguiranno sarà, dal punto di vista russo, sul loro territorio. A “Pribałtyka” non c'è spazio per costruire posizioni difensive profondamente pianificate. Perdere la battaglia sul confine potrebbe significare perdere la guerra. Pertanto, l’ondata russa deve essere respinta all’inizio dell’attacco. READ Guerra ucraino-russa: aggiornamenti live e video

Le forze baltiche non saranno sufficienti a questo scopo. I giochi di stato condotti alcuni anni fa al Pentagono mostrano che per difendere efficacemente gli Stati baltici – oltre alle forze locali – Dovrebbero essere autorizzate dieci brigate pesanti della NATO. Altre 40mila persone, con più di mille carri armati e veicoli da combattimento. Se i russi fossero stazionati oggi ai confini di Lituania, Lettonia ed Estonia, l’invio di tali forze sarebbe difficile, date le risorse di cui gode l’Europa, ma non è impossibile. Con il coinvolgimento della leadership americana, tutto diventa fondamentalmente semplice.

Non è difficile immaginare cosa ciò significhi per i conti russi. Ma…

Soglia del dolore alta

Già che siamo in tema di conti. Come la NATO Abbiamo un chiaro vantaggio qualitativo rispetto alla Russia quando si tratta di forze convenzionali. Partiamo dal presupposto che la consapevolezza di questo vantaggio limiterà i russi. Ciò li porterà alla conclusione che le perdite che subiranno saranno troppo grandi perché possa valere la pena di aggredire uno qualsiasi degli Stati membri.

Le perdite russe in Ucraina nelle prossime settimane raggiungeranno il mezzo milione di morti e feriti. Mosca però non ha alcuna intenzione di porre fine alla guerra. A dire il vero, la “regola dell’impegno” potrebbe essere all’opera qui – la convinzione che siano stati spesi troppi investimenti per il ritiro ora – ma potrebbe essere altrettanto valido presumere che la “soglia del dolore” della Russia sia troppo alta.

Fino a poco tempo fa, i generali polacchi credevano che l’esercito polacco dovesse avere la capacità di “garantire” ai russi perdite pari a circa 150-200mila quando tentassero di invadere il nostro Paese. Questo “potere” dell'esercito avrebbe dovuto proteggerci dai tentativi di Mosca. Oggi è meglio presumerlo Il rischio di gravi perdite potrebbe non essere un deterrente sufficiente per i russi. Cosa fare in questo caso, anche per quanto riguarda la questione dell'indirizzo? READ Un miliardario costruisce un nuovo Titanic. Dovrebbe essere "molto meglio dell'originale"

I russi devono affrontare il rischio di subire perdite molto pesanti. La suddetta divisione a 10 brigate è una cosa. Tenendo conto di tutte le differenze qualitative, questo sarebbe almeno tre volte la dimensione delle forze russe, inclusa la schiacciante superiorità aerea, e forse anche maggiore.

Ancora meno probabile

Ma anche una quota di questo tipo potrebbe non essere sufficientemente dissuasiva. Date le azioni militari della Russia – attuali e storiche – Vediamo una determinazione e una volontà straordinarie di assumersi dei rischi, caratteristico delle autorità e dei generali russi. Le pile di cadaveri non hanno avuto un impatto significativo sui funzionari del Cremlino, né la minaccia di fallimento. Oggi quest’ultima è diventata meno importante, perché un arsenale nucleare garantisce alla Russia una grande impunità. “Alla fine, anche se perdiamo, nessuno entrerà nel nostro Paese”, potrebbero pensare a Mosca.

Questo significa È necessario aumentare il tasso. La dottrina nucleare russa presuppone l'uso di testate in caso di minaccia alla sovranità dell'Unione. Chiunque tenti di invadere la Russia diventerà un bersaglio per una ritorsione nucleare. Oggi non siamo sicuri se le potenze nucleari della NATO applicheranno la stessa regola non solo sui propri territori (che dichiarano direttamente), ma anche sui loro alleati. Specificamente definito. Questo va detto chiaramente ai russi Pianificando un’invasione degli Stati baltici si espongono al rischio di una ritorsione nucleare.

Allora lo scenario improbabile diventerà meno probabile.

