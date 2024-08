Russia. Muore Alexei Navalny. I medici danno la colpa a Vladimir Putin

“È chiaro che la morte di Alexei Navalny è avvenuta in conseguenza di ciò Negligenza nello svolgimento dei compiti Da parte dei dipendenti del Servizio penitenziario federale”, hanno scritto 97 medici in una lettera congiunta.

“Ad Alexey non è stato prescritto un trattamento per l’ipertensione – nonostante le controindicazioni mediche esistenti, è stato comunque regolarmente messo in isolamento, il che alla fine (secondo la lettera di accompagnamento) ha portato a Per sviluppare complicazioni così gravi “Ipertensione, come edema polmonare, edema cerebrale e fibrillazione ventricolare”, hanno affermato i medici russi nel loro appello.