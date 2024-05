La guerra della Russia con l’Ucraina. Giorno 806. Copertura in diretta

Il Ministero della Difesa russo pubblica le sue nuove stime sulle perdite ucraine



Al 24 febbraio 2022, gli ucraini avrebbero dovuto perdere 594 aerei, 270 elicotteri, 23.856 droni, 512 sistemi antiaerei, 15.960 carri armati e altri veicoli corazzati, 1.280 lanciarazzi, 9.415 set di artiglieria e mortai e 21.563 unità di mezzi speciali. attrezzatura. .

Bombardamento del villaggio di Novoptrovka dal territorio ucraino



Il Ministero delle situazioni di emergenza della Federazione Russa ha riferito del bombardamento dei villaggi nella regione di Belgorod.

Le fortune dei miliardari tornano in Russia



I miliardari russi colpiti dalle sanzioni occidentali hanno gradualmente iniziato a trasferire i loro beni in patria.





Gli ucraini hanno bombardato il villaggio di Krasnoye nel distretto di Shchepkinsky



Queste informazioni sono fornite dall’amministrazione principale del Ministero delle situazioni di emergenza della regione di Belgorod.

Attacco di droni alle strutture di Gazprom Neftekhem Salawat



Un drone ha attaccato gli impianti della compagnia petrolifera Gazprom Neftekhim-Salawat nella città di Salavat nel Bashkortostan. Dopo l’attacco, sopra una delle strutture dell’azienda è apparso del fumo. Si prevede comunque che la società operi normalmente.

Vladimir Putin e Alexander Lukashenko hanno parlato della situazione in Ucraina fino alle tre del mattino



La Bielorussia si unisce ai russi nelle esercitazioni che utilizzano armi nucleari non strategiche.





Il ministero della Difesa russo ha riferito che due droni ucraini sono stati abbattuti nella regione di Belgorod



I droni avrebbero dovuto essere abbattuti intorno alle 10:40, ora di Mosca. Due droni erano stati abbattuti sull’oceano un’ora fa.

La presidente del Parlamento europeo, Roberta Mezzola, ha visitato Kiev.

Di notte i russi sganciarono due bombe aeree su Bereslav



Oleksandr Prokudin, governatore della regione, che ha pubblicato le foto delle conseguenze dell’attacco, ha affermato che l’obiettivo dell’attacco era la scuola.

Un piccolo dirigibile ucraino è stato abbattuto sulla regione di Kursk



Questa informazione è stata fornita dal governatore della regione di Kursk, Roman Starovoit. Nella notte tre droni ucraini sono stati abbattuti sulla regione di Kursk.

Il ministero della Difesa russo ha riferito che due droni sono stati abbattuti nella regione di Belgorod



I droni avrebbero dovuto essere abbattuti intorno alle 9:40, ora di Mosca.

I russi hanno sparato sulle unità dei servizi di emergenza a Liman e Nikopol



Queste informazioni sono fornite dal Servizio per le situazioni di emergenza dell’Ucraina.

Vladimir Putin in Piazza della Vittoria: le forze strategiche russe sono sempre pronte al combattimento



-Non permetteremo mai a nessuno di minacciarci. Putin ha detto sulla Piazza Rossa che le nostre forze strategiche sono sempre in uno stato di prontezza al combattimento.





Due persone sono morte a Nikopol



In seguito al bombardamento dell’artiglieria russa a Nikopol sono rimasti uccisi una donna di 65 anni, un uomo di 62 anni e due uomini di 67 anni, ha riferito il capo delle autorità della regione di Dnipropetrovsk Serhiy Lysak. annunciato sui social. I feriti furono 39. Si legge: “Dalla stessa mattina i russi bombardarono la città”.

Parata militare a Mosca in occasione del 79° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale



In tutto il paese, manifestazioni di questo tipo si stanno svolgendo in altre 25 città.





Allarme aereo nell’oblast di Voronež



Il governatore della regione, Alexander Gusev, ha avvertito che l’area potrebbe essere bersaglio di un attacco di droni.

Agenti russi nei servizi polacchi? Kervinsky: Non l’ho mai detto



– L’attuale governo sta portando avanti riforme molto profonde nel funzionamento di tutti i servizi – ha detto il ministro degli Interni e dell’Amministrazione Marcin Kirwinski (PO) a TOK FM, commentando il caso del giudice Tomasz Smidt. Al politico è stato chiesto degli agenti russi in Polonia.







Sette persone sono rimaste ferite nelle ultime 24 ore a causa dei bombardamenti dell’artiglieria nella regione di Kharkiv



Queste informazioni sono fornite dal governatore distrettuale, Oleh Sinyhopov. Tra i feriti c’erano quattro bambini, tre dei quali – di 15, 14 e 14 anni – sono stati ricoverati nel reparto di terapia intensiva.

Władysław Kosiniak-Kamysz afferma che la Polonia dovrebbe costruire fortificazioni ai confini con Russia e Bielorussia



– Stiamo riparando la diga al confine polacco-bielorusso e stiamo rafforzando questa diga. C’è ancora un gruppo militare presente a Podlasie, nella provincia. Kuciniak Kamisz ha sottolineato che le province di Lublino, Mazovia e Warmia-Masuria sostengono le guardie di frontiera, aggiungendo che la spesa del Ministero della Difesa per queste attività “raggiungerà un livello record nel 2024”.





Nel giro di 24 ore i russi attaccarono 14 città nella regione di Kherson



Oleksandr Prokudin, governatore della regione di Kherson, ha detto che una persona è rimasta ferita negli attacchi.

Esercito ucraino: i russi usano nuovamente i missili Kalibr per attaccare l’Ucraina



Serhiy Prachuk, portavoce dell’Esercito volontario ucraino “Sud”, ha dichiarato alla televisione ucraina che per la quarta volta in sei mesi i russi hanno utilizzato i missili Kalibr per attaccare obiettivi in ​​Ucraina. – Il nemico sta cercando di dirigere i sottomarini nelle acque del Mar Nero – ha osservato Prachuk, aggiungendo che nella notte tra il 7 e l’8 maggio tutti i missili Kalibr lanciati verso l’Ucraina sono stati distrutti.

Alexander Lukashenko: La vittoria nella seconda guerra mondiale è diventata un “filo unito tra i due paesi fratelli Bielorussia e Russia”



Il leader della Bielorussia ha inviato messaggi di congratulazioni per l’anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale ai leader delle ex repubbliche sovietiche, compresa l’Ucraina, secondo una dichiarazione rilasciata dal Palazzo presidenziale bielorusso.

Nikopol – Bombardamenti serali e silenzio notturno



Serhiy Lysak, capo delle autorità della regione di Dnipropetrovsk, ha detto che le forze russe hanno attaccato Nikopol tre volte in serata, prima usando i droni, poi usando i bombardieri Grad. Ha aggiunto che uno degli edifici è stato danneggiato, non ci sono state vittime e la notte è trascorsa tranquillamente nella zona e nei dintorni.

Dieci insediamenti nella regione di Zaporizhzhya sono sotto il fuoco



Nelle ultime 24 ore nella regione di Zaporizhzhya sono stati registrati 360 raid, tra cui 125 attacchi di droni e 223 colpi di artiglieria, ha riferito il capo delle autorità della regione, Ivan Fedorov, aggiungendo che ci sono state 50 segnalazioni di danni alle case.

Nella notte sopra la Russia sono stati abbattuti 15 missili e sei droni



Queste informazioni sono fornite dal Ministero della Difesa russo. Droni Kamikaze e missili lanciati dai sistemi missilistici RM-70 sono stati abbattuti sulle regioni di Belgorod, Bryansk Oblast e Kursk Oblast, secondo una dichiarazione del Ministero della Difesa russo.

Lo Stato Maggiore delle Forze Armate dell’Ucraina ha fornito nuovi dati sulle perdite russe



Al 24 febbraio 2022, la Russia avrebbe perso in Ucraina circa 478.730 soldati, 7.429 carri armati, 14.281 veicoli corazzati, 12.340 set di artiglieria, 1.058 lanciamissili, 793 sistemi antiaerei e 349 aerei, 325 elicotteri, 9.775 veicoli aerei senza pilota e 2.192 voli marittimi. Missili, 26 unità di superficie, 1 sottomarino, 16.618 veicoli (comprese le petroliere) e 2.027 unità di equipaggiamento speciale.

Missili e droni russi hanno sorvolato l’Ucraina per un lungo periodo nella notte tra il 7 e l’8 maggio prima di colpire obiettivi specifici.



I soldati della difesa aerea affermano che alcuni dei missili che hanno attaccato la regione di Kiev hanno sorvolato metà del paese prima di raggiungere i loro obiettivi. Vicino a Kiev furono tutti abbattuti e i loro frammenti caddero lontano dai luoghi abitati.





Nella notte due droni sono stati abbattuti sopra la regione di Bryansk



Lo rende noto il governatore della regione, Alexandre Bohomas.

17 droni suicidi sono stati abbattuti durante la notte sopra l’Ucraina



Lo stato maggiore delle forze armate ucraine ha riferito che di notte l’Ucraina è stata attaccata utilizzando 20 droni suicidi.

Otto persone sono rimaste ferite in un attacco aereo notturno su Belgorod



Questa informazione è stata fornita dal governatore della regione di Belgorod, Vyacheslav Gladkov. Il post di Gladkov su Telegram mostra che tra i feriti c’è un bambino (una ragazzina di 11 anni). Cinque persone sono state portate in ospedale. 19 edifici residenziali e una casa sono stati danneggiati a causa dei bombardamenti sulla città. Danneggiate anche 37 auto.





Lo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate dell’Ucraina pubblica una registrazione che riassume l’805° giorno di guerra



La registrazione è stata pubblicata sulla pagina Facebook personale dei dipendenti.

Di notte, l’aeronautica ucraina ha avvertito dell’avvicinarsi di droni suicidi dalla regione di Mykolaiv



I droni avrebbero dovuto apparire sulla regione di Kherson.

Il valore del sostegno finlandese all’Ucraina ha raggiunto circa 3 miliardi di euro



Ne ha parlato il presidente della Finlandia Alexander Stubb in una conferenza stampa con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Secondo Stobbe, il sostegno militare finlandese all’Ucraina ammontava a circa 2 miliardi di euro, e Helsinki ha trasferito anche un altro miliardo di euro a Kiev come parte degli aiuti finanziari.

Oggi sulla Piazza Rossa di Mosca si svolge una parata militare per commemorare il 79esimo anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale.



Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che alla parata parteciperanno più di novemila soldati e 70 unità di equipaggiamento militare. Parte della celebrazione dell’anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale a Mosca è una mostra di equipaggiamento militare catturato durante la guerra con l’Ucraina. La mostra presenta, tra gli altri: il carro armato americano Abrams, il veicolo da combattimento della fanteria Bradley, il carro armato tedesco Leopard e il veicolo da combattimento della fanteria Marder. In 25 città russe si terranno parate militari per celebrare l’anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale.

I droni ucraini hanno attaccato un deposito di carburante nel territorio di Krasnodar



L’attacco è avvenuto vicino alla città di Anapa, nel villaggio di Yurovka. Di conseguenza, alcuni serbatoi del deposito di carburante hanno preso fuoco. Secondo le informazioni fornite dai russi, circa sei droni sono stati abbattuti, ma “molti di loro sono atterrati nella zona del deposito di carburante”, provocando un incendio. Alla lotta all’incendio partecipano 62 vigili del fuoco e 20 unità di mezzi.

Questa era la situazione al fronte nell’805° giorno di guerra







Questa era la situazione al fronte nell’805° giorno di guerra PAP

Il resoconto di ieri sugli eventi in Ucraina può essere visualizzato qui: