Dalla première di “Marvel’s Spider-Man 2”, i giocatori non hanno visto nessun annuncio importante da parte dei PlayStation Studios. Il popolare insider Shinobi602 spiega che il motivo principale è il lungo tempo di produzione dei moderni giochi AAA.

Giochi come “Horizon Forbidden West” e “God of War Ragnarok” richiedono anni per essere sviluppati, rendendo impossibile la distribuzione regolare di nuovi giochi.

Insider nota che i team di sviluppo scelgono sempre più spesso la strategia di non divulgare i propri progetti in una fase iniziale. Per colmare la lacuna di giochi esclusivi, Sony si sta concentrando su titoli creati da sviluppatori esterni, consentendo la continuità della fornitura.

Shinobi602 aggiunge che alcuni giochi vengono annunciati solo quando sono in una fase avanzata di produzione. Questa strategia aiuta a evitare ritardi e delusioni tra i giocatori a causa dei lunghi tempi di attesa. Invece, SPuò concentrarsi sulla qualità e fornire prodotti di fascia alta e soddisfacenti.

Inoltre, non possiamo dimenticare le difficili condizioni in cui hanno lavorato i team di sviluppo durante la pandemia. Ciò ha influenzato notevolmente il ritmo di produzione e quindi la frequenza degli annunci di nuovi titoli. Indipendentemente da ciò, i fan possono essere sicuri che PlayStation Studios sta lavorando su diversi progetti entusiasmanti che verranno rivelati presto.