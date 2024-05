Ecco perché Jacek Góralski non ha giocato contro il Siarka Tarnobrzeg. Non è una sospensione, è un infortunio!

Jacek Góralski non ha giocato contro il Siarka Tarnobrzeg e si diceva che questo fosse il risultato di un video circolato su Internet dopo la promozione del Wiewiecta Kraków in Seconda Lega. L’assenza è però dovuta a problemi di salute patiti dal centrocampista.

La Wiewiesta Kraków ha vinto la promozione in Seconda Lega ancor prima dell’ultimo turno. Si tratta di un enorme successo per la squadra di Favel e non c’è dubbio che i giocatori di Slavomir Bescu non intendono fermarsi qui.





Tuttavia, invece di parlare di un grande successo sportivo, la maggior parte del tempo è stato dedicato alla situazione che ha coinvolto Jacek Goralski. Durante la cerimonia di promozione, l’ex attore polacco ha mostrato una registrazione in cui svuotava una bottiglia di vodka.





Il video si è diffuso immediatamente e il giocatore stesso ha dovuto affrontare un’enorme ondata di critiche. Il caso era così famoso che Slavomir Peško ne parlò addirittura.





– Non cercherò qui il risultato finale. È stata una semplice celebrazione promozionale. All’epoca disse: non ci sarà alcun rimprovero o rimprovero perché era il tempo libero del giocatore e ognuno può fare quello che vuole della propria vita.





Si vociferava quindi che l’assenza di Goralski dal confronto con Ciarka Tarnobrzeg (2-6) fosse stata dettata dalla squalifica per questo comportamento. Weszlo.com ha affermato che ai dirigenti del club di Cracovia non è piaciuto.





La realtà però è diversa: come spiega Simon Janczyk, l’assenza del centrocampista è dovuta a un infortunio.





“Wieczysta Kraków ha informato che il motivo dell’assenza di Jacek Góralski è solo un infortunio – ho cancellato l’informazione e mi scuso per non averla verificata meglio, il che ha portato a ingannarvi. “Me ne assumo la responsabilità”





L’attuale stagione di Goralski comprende 23 partite e ha segnato un gol e cinque assist. Ha un contratto valido con Wieczysta fino al 30 giugno 2026.