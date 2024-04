Il pilota americano stava vagando per la foresta. È sopravvissuto a mesi di torture

Dengler è nato nel 1938 a Wilderberg, in Germania. Suo padre fu arruolato nell'esercito tedesco e morì sul fronte orientale nell'inverno 1943/44, e lui, sua madre e i suoi fratelli raccolsero tutto ciò che potevano mangiare durante la guerra. Dalle case bombardate tolsero la carta da parati attaccata ai muri con pasta di grano, che poteva essere utilizzata per preparare la zuppa.

“Il sogno americano” di Dengler. I sogni si scontrarono con la realtà

All'età di 14 anni Dieter divenne apprendista fabbro. Ma quando vide su una rivista americana che erano in corso le assunzioni per la scuola di volo, non esitò un attimo. Grazie ad un amico di famiglia riuscì a raccogliere fondi per acquistare un biglietto per la nave che lo portò a New York.

Gli inizi in un nuovo paese non sono stati facili. Innanzitutto ha vissuto per alcuni giorni come senzatetto a Manhattan e quando ha trovato un centro di reclutamento la realtà era diversa dalle aspettative. Ha completato l'addestramento di base presso la base aeronautica di Lackland e lì ha trascorso i due anni successivi in ​​cucina. Quando superò l'esame di pilota di linea, gli fu detto che solo i laureati potevano diventare piloti.

Ha trovato lavoro in una panetteria, ma non ha rinunciato al suo sogno di volare. Iniziò a studiare aviazione e in seguito fu accettato nel programma di addestramento per cadetti di volo della Marina degli Stati Uniti. Nel dicembre 1965, lui e il suo squadrone salirono a bordo della portaerei USS Ranger nelle vicinanze del Vietnam del Sud.

Il 1° febbraio 1966 fu inviato con un gruppo di altri tre aerei in missione nel Vietnam del Nord. I piloti sono stati costretti a cambiare rotta e ad attaccare un obiettivo secondario situato nel Passo Mo Gia in Laos. A seguito del fuoco antiaereo, l'A-1 Skyraider, pilotato da Denger, perse l'ala. La seconda ala ha colpito gli alberi e l'aereo si è schiantato nella giungla del Laos. Il pilota ha perso conoscenza. Quando si è svegliato, era sdraiato sulla schiena a circa 50 metri dalla macchina distrutta.

Dieter Dengler non è rimasto gravemente ferito, ad eccezione di un ginocchio gonfio. Dopo aver camminato per diverse centinaia di metri, sentì voci umane. Doveva stare attento. Il primo giorno evitare corridoi e spazi aperti. La mattina dopo, stanco di attraversare la giungla, decise di mettersi in viaggio. Dopo 15 minuti, è stato arrestato dai soldati del Pathet Lao. Lo hanno ammanettato e picchiato più volte.

Nel pomeriggio hanno raggiunto un'area deserta dove hanno legato il prigioniero a un albero. Un ufficiale si è unito al gruppo. L'aumento è continuato nei giorni successivi. Dopo l'arrivo al piccolo accampamento È stata scattata la foto di Dengler ed è stata scritta una lettera da firmare. La lettera parlava di americani che lanciavano bombe su donne e bambini innocenti. Dengler non ha firmato il documento.

Sei mesi di reclusione e tortura. Dengler stava progettando di scappare

I soldati comunisti laotiani hanno cambiato il loro approccio nel trattare con il prigioniero. Il pilota è stato picchiato e al mattino è stato legato a un bufalo e trascinato per terra. Dengler ha perso conoscenza. L'americano è stato sottoposto a ulteriori torture: è stato appeso a testa in giù sopra un mucchio di formiche che mordevano, di notte appeso in un pozzo in modo che non potesse dormire, e di giorno gli sono stati conficcati pezzi di bambù sotto le unghie e gli sono stati praticati dei tagli sulle ferite. corpo. Dopo due settimane di marcia, il gruppo arrivò in un campo di prigionieri di guerra.

I laotiani del Pathet Lao hanno consegnato il pilota ai vietnamiti. Bar Kong non era l'unico prigioniero nel campo. Si è unito al gruppo che era stato in cattività per 2,5 anni. Lì ha incontrato i prigionieri di guerra tailandesi – Visit Intharat, Prasit Promsuan e Prasit Thani, il prigioniero cinese YC Do e gli americani – Eugene DeBruyn e Duane W. Martin. Dingler e altri sei prigionieri rimasero insieme per sei mesi. Durante questo periodo venivano picchiati, torturati e nutriti con manciate di riso. Idee di fuga attraversarono le menti del pilota e dei suoi compagni.

Questi problemi sono aumentati quando è stato picchiato dopo aver tentato di mangiare il mais avanzato che i soldati avevano gettato ai maiali, e più tardi quando un tailandese ha sentito le guardie parlare tra loro dell'uccisione di prigionieri nella foresta.

Nel frattempo, i prigionieri hanno notato il comportamento delle guardie. Si resero conto che il momento migliore era scappare mentre le persone che li sorvegliavano mangiavano insieme. Il 29 giugno 1966 tentarono di fuggire. Si scopre che sebbene le guardie, come previsto, abbiano lasciato cadere le mitragliatrici mentre mangiavano, non erano completamente indifese. I prigionieri hanno sequestrato fucili M1, almeno una mitragliatrice e una prima versione di un Kalashnikov.

Dieter sentì presto i proiettili volare sopra la sua testa. Con sua sorpresa, ha sparato alla guardia che impugnava una pistola. Un attimo dopo, ha sparato a un altro uomo che lo aveva aggredito con un machete. Era la stessa guardia che lo aveva picchiato prima perché aveva cercato di mangiare mais.

Dopo un po', ha sparato ad un'altra persona e ha attaccato anche lui con un machete. Il piano originale era arrestare le guardie e cercare di stabilire un contatto con gli americani. Ciò non è più possibile, soprattutto da quando alcuni nemici sono riusciti a fuggire nella foresta. I prigionieri sono divisi in gruppi per aumentare le loro possibilità.

Dieter ha unito le forze con Duane W. Martin, sebbene il piano originale fosse diverso. Tuttavia, Eugene DeBruyn non voleva lasciare il suo amico YC al suo destino. L'operatore radiofonico cinese in quel momento era malato di una malattia tropicale e riusciva a malapena a camminare. “Ci vediamo negli Stati Uniti”, disse in fretta Eugene, incoraggiando i suoi connazionali a scappare più velocemente. Non si sono mai più rivisti e il destino di DeBruyn è rimasto sconosciuto.

23 giorni nella giungla

Il piano di Dieter e Duane era chiaro: dirigersi a ovest per raggiungere la Thailandia. Un'ora dopo aver lasciato il campo, hanno perso l'orientamento della zona. Hanno deciso di seguire il flusso. Costruirono anche una piccola zattera, ma dopo poche centinaia di metri sentirono il rumore di una cascata. Sono riusciti a saltare fuori e la zattera si è rotta in pezzi.

Duane ha contratto la malaria. Dingler è tornato nella boscaglia per trovare munizioni precedentemente abbandonate. Dopo essere tornato dal suo amico, versò la polvere e strofinò insieme i bastoncini di bambù, accendendo un fuoco. Gli uomini hanno mangiato un pasto caldo per la prima volta dopo mesi, il che ha risollevato il loro umore. Hanno sentito anche i motori dell'aereo, dove furono lanciati diversi razzi. Ma i sogni del prossimo salvataggio non si sono avverati.

Il diciassettesimo giorno dopo la loro fuga, un uomo armato di machete li ha notati vicino al villaggio dove alloggiavano. Corse verso di loro gridando “America” (“Gli americani”). Non aveva intenzioni amichevoli. Il primo colpo è caduto sulla gamba di Duane, il secondo ha colpito la gola dell'americano con il machete. Dengler era terrorizzato. Alzò le mani, ma non volle aspettare il colpo mortale, perciò si voltò e corse verso la valle.

Quella notte ha appiccato un incendio. Non pensava più se sarebbe stato catturato o meno. Sentì il ruggito di un aereo che volava nelle vicinanze, lanciando bombe con i paracadute. Dieter pensava che l'aereo sarebbe tornato la mattina dopo, ma non fu così. Doveva continuare il suo viaggio. Il 22 ha creato un tag SOS dalle torce.

Era esausto, ha perso conoscenza e quando si è svegliato ha sentito di nuovo i rumori dell'aereo. Iniziò a far oscillare il bastone di bambù. Quando vide l'aereo fare qualche virata sulla sua posizione e iniziare a sbattere le ali, capì di essere stato avvistato. Poco dopo è arrivato un elicotteroE il suo salvagente è caduto. Dieter Dengler era già sicuro che si sarebbe salvato.

23 giorni dopo la sua fuga dal campo di prigionia pesava solo 44 kg. È stato trasferito prima all'ospedale di Da Nang e poi a San Diego. Già negli Stati Uniti era stato guarito dalla malaria, gli erano stati riparati i denti rotti e guarito dalle malattie ai reni e al fegato. Due mesi dopo, Dieter stava abbastanza bene da poter partecipare a una conferenza stampa televisiva e testimoniare davanti a una commissione del Congresso.

Dieter Dengler divenne un eroe nazionale e la straordinaria storia uscì nei cinema. È stato interpretato da Christian Bale

Nel febbraio 1968, Dieter, precedentemente insignito della Navy Cross, lasciò ufficialmente il servizio. Giurò a se stesso che non avrebbe mai più sofferto la fame. Ha fondato un piccolo ristorante vicino a San Francisco. Costruì una casa e nascose sottoterra una quantità di prodotti alimentari di prima necessità. Sapeva che non avrebbe dovuto raggiungerli, ma questo gli dava ulteriore sicurezza. Si ricorda di quando lui e i suoi amici stavano catturando topi e furono quasi uccisi mentre cercavano di mangiare le pannocchie avanzate.

E non ha nemmeno smesso di volare. È diventato pilota della Trans World Airlines. Ha sofferto di disturbo da stress post-traumatico per il resto della sua vita. Il 7 febbraio 2001 si suicidò pochi mesi prima che gli fosse diagnosticata la sclerosi laterale amiotrofica. (sclerosi laterale amiotrofica). Fu sepolto con tutti gli onori al cimitero nazionale di Arlington.

Nel 1997 Dieter Dengler è stato l'eroe del documentario di Werner Herzog Little Dieter Needs to Fly. Il pluripremiato regista ha anche diretto il film “To the Rescue” in cui Christian Bale ha interpretato il ruolo pilota.

“Dieter fu sepolto in una fredda giornata di marzo del 2001 nel cimitero di Arlington con tutti gli onori militari”, ha detto Bruce Henderson, che ha scritto un libro su Dengler (“A Hero Found”), riportato da Forbes. “Il ragazzo cresciuto in Germania sperando di pilotare aerei è morto da eroe americano“.

Fonte: militarytimes.com, “Forbes”, HistoryNet, “Saturday Evening Post”, “San Francisco Gate”, “Hero Found”, skyraider.org