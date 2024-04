“Quanto puoi colpirlo?” Taras Romanczuk era arrabbiato con l'attore polacco

Taras Romanchuk era arrabbiato con Dominik Marczuk dopo l'ultima partita tra Jagiellonia Białystok e Pogo Szczecin (2-2), come mostrato in 'Liga+ Extra'. Questo è il risultato di un'opportunità di cui il giovane attore polacco non ha approfittato.

Jagiellonia Białystok è la principale favorita per il campionato polacco. La squadra, la cui responsabilità spetta ad Adrian Siemieniec, prima di questo turno aveva quattro punti di vantaggio sul gruppo inseguitore, ovvero Lech Poznań e Śląsk Wrocław.

La partita di venerdì contro il Pogoń Szczecin avrebbe dovuto essere importante per la lotta per il titolo.

Anche se i giocatori di Jens Gustafsson hanno iniziato meglio la partita, Jagiellonia Białystok ha poi preso il comando e ha condotto 2-1 fino alla fine del primo tempo. Alla fine le due squadre si sono divise i punti e il punteggio finale è stato 2-2.

Considerando i risultati di questa serie di partite, i giocatori di Siemieniec hanno avuto una grande opportunità per superare gli avversari. Un pareggio è doloroso, soprattutto perché Dominik Marczuk si è trovato in una buona posizione negli istanti finali della partita.

Tuttavia, il giovane attore polacco ha mancato un brillante match ball al 98° minuto, cosa che chiaramente non è piaciuta ad alcuni dei suoi compagni di squadra. Taras Romanchuk era particolarmente arrabbiato. È apparso nel programma “Liga+ Extra”.

"Dannazione, qualunque cosa tu voglia fare! Quanto puoi accarezzarlo, dannazione! Che calma, che maledettamente silenzio. Stai zitto tutto il tempo. Non passerà, non sparerà lì dentro. Quale asilo? !" – Ha urlato ad un membro dello staff istruttore che cercava di calmarlo.

Ma Romanchuk si arrabbiò. Ma quando lotti per gli obiettivi più alti, probabilmente è normale?#legaplus pic.twitter.com/40pxWt8Sm5 – Rafael Cyganik (@CyganikRafal) 28 aprile 2024

Nonostante il pareggio, lo Jagiellonia Bialystok ha ancora tutto nelle sue mani e ha quattro punti di vantaggio sul Lech Poznań, secondo in classifica. Semenets giocherà la prossima partita sabato contro lo Stal Milik.