Risultati delle elezioni a Olsztyn. Ha perso l’ex deputato polacco e candidato del PiS

A Olsztyn, prima delle elezioni, una cosa era certa: l'attuale capo del municipio, Piotr Grzymowicz, non governerà nel prossimo mandato, poiché non ha partecipato alle elezioni. Alla fine Il candidato del PO Robert Szewczyk ha ottenuto il maggior numero di voti al primo turno, ma il suo vantaggio non era elevato (32,81%). Dietro di lui c'era l'ex sindaco della città (21,16%) Czesław Małkowski.

Czeslaw Malkowski lasciò l'incarico dopo il referendum. In precedenza era stato accusato di umiliare le dipendenti donne, ma Alla fine è stato rilasciato. A Olsztyn hanno perso al primo turno il candidato del PiS Grzegorz Smoliński (15,5%) e l'ex giocatore di pallavolo della nazionale polacca o dell'AZS locale e ora uomo d'affari Marcin Możdżonek (13,51%). L'attivista urbano Mirosław Arczak (9,67%), Monika Rogińska-Stanulewicz (3,71%), Trzecia Droga (3,71%) e Bartosz Grucela (3,63%) hanno ottenuto più seggi al voto. Guarda anche: Esperto di risultati elettorali: il PiS ha guadagnato tempo, Szymon Hołownia è un problema Secondo il PAP, L'Alleanza civica ha ottenuto 12 seggi, il PiS 8 seggi, il gruppo di Czesław Małkowski due seggi, mentre i gruppi Marcin Możdżonek, Piotr Grzymowicz e Wspólny Olsztyn un seggio ciascuno nelle elezioni per la Commissione elettorale nazionale composta da 25 membri del consiglio comunale. annunciato lunedì.