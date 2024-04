Australia. Kakarratul, la talpa settentrionale nelle immagini

La talpa settentrionale, conosciuta anche come kakaratul, si trova in Australia, nel deserto abitato dal popolo Martu. Questo è uno dei mammiferi più misteriosi conosciuti dalla scienza e viene osservato raramente: non sappiamo nemmeno quanti individui vivano nella natura selvaggia australiana.

I rappresentanti dell'organizzazione hanno affermato che questa è la seconda osservazione di un individuo di questa specie in soli sei mesi. Questo è raro, con una media di cinque-dieci avvistamenti segnalati in Australia ogni decennio.

Come spiegano, il kakaratul è una magnifica creatura che “nuota” con grazia nelle sabbie dei deserti dell’Australia occidentale. A differenza della maggior parte dei mammiferi scavatori, che lasciano dei tunnel dietro di sé, la talpa spinge il suo corpo attraverso la sabbia e il tunnel crolla dietro di lui. Sebbene i kaccaratula siano ciechi, si muovono abilmente sottoterra, usando il loro naso duro e la fronte potente come un ariete da scavo.

Come ha spiegato il naturalista del deserto Gareth Catt in un'intervista alla BBC, queste creature sono così rare che la loro esistenza rimane un mistero per la maggior parte delle persone. Questi marsupiali trascorrono le loro giornate scavando nella sabbia, il che significa che trascorrono pochissimo tempo in superficie. Gli scienziati non sono nemmeno sicuri di quanti individui si stima abbia questa specie.