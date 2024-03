Un evento insolito è accaduto alla televisione di stato russa. All'improvviso, uno dei programmi in cui i promotori ripetevano la retorica ufficiale del Cremlino è stato interrotto perché l'ospite invitato ha iniziato a dire la verità sui piani di guerra di Vladimir Putin.

Commento alla politica estera russa Il predicatore e politologo russo Alexander Cetin sembra aver dimenticato la linea ufficiale del Cremlino – O di lui che parla davanti alle telecamere.

– Si parla sempre dell’Ucraina, ma in realtà non interessa a nessuno, come ha detto Cetin nel programma. – La Russia sta perseguendo una strada espansionistica, questo è un dato di fatto. A proposito, [robi to] Ha continuato non solo in Ucraina.

I paesi della NATO e l’Unione Europea vogliono porre fine a questa espansione – aggiunse dopo un po'.