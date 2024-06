Radoslaw Sikorski in una conferenza alla Fondazione Ditchley: Il Cremlino può essere fermato e persino sconfitto

È possibile fermare il Cremlino o addirittura sconfiggerlo. Ma come Occidente, ce ne siamo semplicemente dimenticati, ha affermato il ministro degli Esteri Radoslaw Sikorski in una prestigiosa conferenza organizzata dalla Fondazione Ditchley, che viene tenuta da una persona ogni anno. Sikorsky ha anche detto che Vladimir Putin non si aspetta di recuperare i beni russi congelati, “ma non crede nemmeno che saremo abbastanza coraggiosi da sequestrarli”. – ha detto il ministro – fin qui dimostriamo che ha ragione.