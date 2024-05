Colombia. Il presidente ha annunciato la rottura delle relazioni diplomatiche con Israele

– Ecco, davanti a voi (…) il Presidente della Repubblica annuncia che domani (giovedì ndr) verranno interrotte le relazioni diplomatiche con Israele perché ha un governo genocida – ha detto Petro, parlando davanti a una folla di sostenitori riuniti a Bogotá in occasione della Festa dei Lavoratori.

– Il tempo del genocidio, dell'annientamento passivo di un'intera nazione davanti ai nostri occhi, non può tornare. Se la Palestina muore, morirà anche l’umanità. Ha aggiunto: Non lasceremo morire e non lasceremo morire l'umanità.