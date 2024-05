Il miglior portatile premium? Modelli che supportano Windows 11 e AI

Un elemento comune nei laptop moderni è Windows 11. Il sistema include strumenti di intelligenza artificiale che ti aiutano a capire le cose più facilmente e a trovarle più velocemente

Le app basate sull'intelligenza artificiale, come l'editor di foto, funzionano con potenti processori Intel Core per ottimizzare il lavoro e l'intrattenimento in movimento

La promozione è iniziata presso Media Expert e proseguirà fino alla fine di giugno. Durante questo periodo vengono offerti laptop selezionati con moderne funzionalità AI e sistema operativo Windows 11 a prezzi interessanti

La vita moderna richiede più tecnologia che mai. è previsto che Un laptop premium fornirà non solo affidabilità e velocità, ma anche la capacità di adattarsi a una varietà di situazioni di vita – Dall'intenso lavoro professionale, attraverso la progettazione accademica, all'home entertainment.

L'attrezzatura ideale è quella che si inserisce con eleganza nell'interior design della tua casa e allo stesso tempo è un compagno indispensabile nello stile di vita mobile, dove lavorare a distanza da ogni angolo del mondo è diventato la norma. Eccellenza oggi significa quindi non solo qualità dei materiali, ma anche… Accesso rapido ai dati, comunicazioni sicure e funzioni di sistema intuitiveChe supporta la creatività e la produttività degli utenti.

Nei laptop premium, Windows 11 gioca un ruolo importante – Funziona come un assistente efficace e intelligente che si adatta alle esigenze dell'utente. Funzionalità come Smart App Control gestiscono le applicazioni in modo intelligente, eliminando le incertezze sulla sicurezza del software scaricato.

Questo, combinato con strumenti intuitivi per la creazione e la modifica di contenuti, rende Windows 11 l'hub per la gestione della tua vita personale e professionale. Le app basate sull'intelligenza artificiale come l'editor di foto funzionano con potenti processori Intel CorePer migliorare continuamente il lavoro e l'intrattenimento e ridefinire il concetto di multitasking. Diamo quindi un'occhiata ai modelli specifici attraverso i quali possiamo implementare queste ipotesi.

ASUS ZenBook: tutto ciò che ci aspettiamo dalle apparecchiature moderne

ASUS ZenBook S 13 OLED è l'incarnazione delle apparecchiature moderne. Modello S13 UX5304MA-NQ033W Presenta un design compatto e un display OLED da 13,3 pollici con una risoluzione di 2880 x 1800 pixel e una riduzione del 70% della dannosa luce blu. È dotato di un processore Intel Core Ultra 5-125U, 16 GB di RAM LPDDR5X, un SSD NVMe PCIe 4.0 da 512 GB e grafica Intel integrata. Il laptop esegue Windows 11 Home e offre connettività Wi-Fi 6E e due porte USB-C Thunderbolt 4.

DELL Inspiron: le soluzioni garantiscono affidabilità

Computer portatile Dell Inspiron 5430-9898 Funziona grazie a un processore Intel Core i7-1355U di 13a generazione e 16 GB di RAM LPDDR5 a 4800 MHz. Dispone di un display opaco da 14 pollici con una risoluzione di 1920 x 1200 pixel e tecnologia WVA, garantendo una migliore qualità dell'immagine e ampi angoli di visione. Il portatile è dotato di un veloce SSD NVMe da 512 GB, grafica Intel Iris Xe e sistema operativo Windows 11 Home. Include anche una tastiera retroilluminata e un lettore di impronte digitali, che aumentano il comfort di utilizzo e la sicurezza.

Lenovo Yoga, nessuna attrezzatura unica

Laptop Lenovo Yoga 7 2 in 1 14IML9 È dotato di un display OLED da 14 pollici con una risoluzione di 1920 x 1200 pixel che garantisce un'elevata qualità dell'immagine. È alimentato dal processore Intel Core Ultra 7 155H con una frequenza turbo massima di 4,8 GHz e 16 GB di RAM LPDDR5x-7467, garantendo prestazioni elevate. Il laptop ha anche un SSD da 512 GB e supporta Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. Il sistema operativo è Windows 11 Pro, rendendolo adatto all'uso professionale.

I nuovi modelli si concentrano sulla diversità. Questi sono laptop per il lavoro e l'intrattenimento

Questi modelli rappresentano la nuova generazione di laptop premium che troveremo Funzionalità AI integrate in Windows 11Processori Intel Core ultra efficienti che garantiscono il massimo livello di prestazioni. Questi dispositivi non solo semplificano le attività quotidiane grazie a un software intelligente, ma forniscono anche esperienze utente uniche grazie alla collaborazione armoniosa tra hardware e software.

Ogni portatile è dotato di Processore Intel Core Ultra, così puoi eseguire molte attività, anche complesse, senza preoccuparti del buon funzionamento. Le prestazioni dei processori Intel semplificano inoltre il lavoro con gli strumenti di intelligenza artificiale, così puoi sfruttare appieno le funzionalità della tecnologia più recente.

I laptop sono progettati per semplificare la vita di tutti i giorni, sia che tu sia un utente aziendale, un professionista creativo o uno spettatore di cinema a casa. Scopri nuovi livelli di prestazioni grazie alle funzionalità AI avanzate Impara dall'utente ed è progettato per offrire sempre più che semplici prestazioni superiorima anche esperienze molto intuitive.

Campagna in esperto di media. Laptop a prezzi scontati

È iniziata la campagna promozionale di Media Expert che si svolgerà dall'inizio di aprile alla fine di giugno. Durante questo periodo vengono offerti laptop selezionati con moderne funzionalità AI e sistema operativo Windows 11 a prezzi interessanti. Si tratta di un'eccellente opportunità per investire in apparecchiature intelligenti e intuitive, che riflettono le esigenze degli utenti più esigenti.