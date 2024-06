Ubisoft risponde a Elon Musk per le critiche ad Assassin’s Creed Shadows: “Alimenta l’odio”

Assassin’s Creed: Shadows sta ancora affrontando critiche da parte di alcune persone. Uno di questi è Elon Musk. Il creatore del gioco ha reagito al commento del miliardario e ha commentato la questione.

L’ultimo gioco della serie Assassin’s Creed è una delle uscite più importanti di quest’anno. Abbiamo dovuto aspettare molto tempo per la rivelazione ufficiale di AC: Shadows. Non tutti però sono rimasti soddisfatti delle soluzioni scelte da Ubisoft. Alcuni giocatori sono apertamente critici nei confronti degli eroi che controlliamo nel gioco.

Altro testo sotto il video

Anche Elon Musk ha deciso di commentare dopo la première. L’imprenditore ha accusato i creatori di concentrarsi sul cosiddetto DEI Diversità, equità e inclusione:

Ubisoft non si decide a rispondere da molto tempo, ma ora uno dei creatori di Assassin’s Creed: Shadows ha parlato apertamente. Marc-Alexis Côté ha ammesso che avrebbe voluto rispondere immediatamente a Musk, ma alla fine si è astenuto dal farlo.

Questo tweet ha suscitato così tante emozioni… La prima cosa che volevo fare era tornare alla X – che avevo cancellato – e semplicemente rispondere al tweet. Non ho deciso di farlo. Ho un’app Mindfulness, che ho usato per fare un test di consapevolezza per cercare di valutare le emozioni evocate da questo tweet. È triste, ma Elon alimenta solo l’odio. Sono giunto alla conclusione che attaccando qualcuno come Elon… non convincerò le persone a vedere il punto di vista della nostra squadra.