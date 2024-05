Una partita di occasioni sprecate. Il Borussia è ad un passo dalla finale di Champions League

Il Borussia Dortmund ha battuto 1-0 il Paris Saint-Germain nella prima partita della semifinale di Champions League. I giocatori di entrambe le squadre non sono riusciti a sfruttare molte delle opportunità che avevano per segnare gol.

La partita era abbastanza equilibrata all'inizio della partita. Entrambe le squadre erano allo stesso livello e sono state in grado di creare molte mosse pericolose davanti alla porta avversaria. Ma col passare del tempo, i padroni di casa cominciarono a controllare gli eventi in campo. Il buon gioco dei giocatori della nazionale tedesca ha portato al gol del primo gol al 36° minuto.

Vedi anche: A Madrid si deciderà tutto! Sorteggio della Champions League

Poi Nico Schlotterbeek ha fatto un passaggio lungo meraviglioso. Niklas Volkrug controlla facilmente la palla ben piazzata. L'attaccante tedesco ha osservato come il portiere della squadra parigina si posizionava e poi metteva la palla nella porta degli ospiti. I problemi del campione francese non finiscono qui. Prima della fine del primo tempo, Lucas Hernandez è stato costretto a lasciare il campo per infortunio ed è stato sostituito da Lucas Peraldo.

Vale la pena notare che prima della fine del primo tempo la squadra della Ruhr avrebbe potuto essere in vantaggio con due gol. Marcel Sabitzer ha avuto una grande occasione per aumentare il suo vantaggio. L'austriaco però non ne approfitta, facendo entrare i giocatori nello spogliatoio con il Borussia in vantaggio di una rete.

Dopo aver cambiato schieramento, gli ospiti hanno iniziato ad attaccare. Solo un attimo dopo l'inizio del secondo tempo, prima Kylian Mbappé e poi Achraf Hakimi sono andati vicini al gol. Entrambi i giocatori colpiscono i pali del Borussia nella stessa azione. Pochi minuti dopo, Fabian Ruiz non è riuscito a trasformare un ottimo cross.

A circa dieci minuti dalla fine dei tempi regolamentari, i giocatori della capitale francese hanno quasi pareggiato nuovamente il punteggio. Questa volta Ousmane Dembélé ha sprecato l'occasione. I giocatori del club, che milita abitualmente nel campionato tedesco, sono sopravvissuti agli attacchi del Paris Saint-Germain fino al fischio finale.

La partita alla fine si è conclusa con una vittoria per 1-0 per la squadra tedesca. La rivincita della semifinale si svolgerà a Parigi. Martedì 7 maggio si svolgerà la partita che determinerà la squadra che accederà alla finale di Champions League.

Il tuo browser non supporta il lettore video…

Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain 1:0 (1:0)

Obiettivo: Niklas Volkrug 36

Vai su Polsatsport.pl