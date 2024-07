Ruben Vinagre è in prestito al Legia Varsavia

– Tutti quelli a cui ho chiesto di Legia avevano un’ottima opinione al riguardo. Sono felice di unirmi al club più grande della Polonia. Spero che potremo ottenere molto insieme. Voglio aiutare il club e vincere di nuovo il titolo, so che è molto importante anche per l’allenatore. Sono un giocatore di squadra, mi sento bene con la palla e voglio vincere. Farò di tutto per i miei nuovi compagni di squadra – dice la navetta portoghese.

– Ruben Vinagre mostra il giusto livello di calcio, buon potenziale fisico e tecnico per migliorare la competizione in prima squadra. La possibilità di ingaggiarlo è un messaggio importante: anche un giocatore che gioca nei massimi campionati europei potrebbe essere interessato a giocare nel Legia. La qualità del club, le infrastrutture e il potenziale per competere per i titoli e partecipare alle coppe europee sono aspetti importanti per i calciatori e il Legia ha molto da offrire in questo senso. Cerchiamo da tempo uno swingman mancino e abbiamo considerato diverse opzioni. Sono convinto che sarà una buona scelta – afferma Jacek Zielinski, direttore sportivo del Legia Varsavia.

Ruben Vinagre giocherà nel Legia Varsavia con il numero 19.

Robin Wenager

Data di nascita: 9 aprile 1999

Luogo di nascita: Charnica de Caparica

Nazione: Portogallo

Club: FC Bareiense Formasão, 2010 Sporting CP Academy, 2010 – 2012 FC Belenenses (partenza), 2012 – 2014 Sporting CP Academy, 2014 – 2016 AS Monaco, 2016 Académica Coimbra (partenza), 2016 – 2017 AS Monaco, 2017 – 2018 Ton Wanderers (esce), 2018 – 2022 Wolverhampton Wanderers, 2020 Olympiacos (esce), 2021 Varamillecao (esce), 2021 Sporting Lisbona (esce), 2022-2024 Sporting Lisbona, 2022-2023 Everton (esce), 2023 Hull City (lancio) , 2024 Hellas Verona (lancio)

Partite/Gol: 141/3

Successi: Supercoppa portoghese 2022, Champions League 2020/21 e 2021/22, quarti di finale di Europa League 2020/21