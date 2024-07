È la fine di un’era. Sony vuole uccidere i CD

Esegui regolarmente copie dei tuoi dati su dischi? Sei un fan dei media Sony? Poi è il momento dello stoccaggio e della produzione finale giapponese.

Vi abbiamo recentemente informato di ciò I funzionari giapponesi sono riusciti a eliminare l’uso dei floppy disk. Ciò non deve sorprendere nessuno, del resto parliamo di uno standard molto vecchio e inefficace. Tuttavia, sembra che Una soluzione molto più recente attende un destino simile.

I consumatori non vogliono archiviare dati su dischi

Sony In un’intervista alla redazione giapponese, AV Watch lo ha confermato Prevede di interrompere lo sviluppo e la produzione di supporti otticiinclusi i dischi standard Raggio blu. I giapponesi non hanno intenzione di spostare la produzione in paesi più economici come Cina, Vietnam o India.

Il servizio clienti B2B continuerà. Sony prevede di produrre scorte sufficienti prima della fine della produzione. Ma Il mercato consumer può dimenticarsi dei dischi giapponesi. La data esatta non è stata ancora fissata, ma Sony è già in trattative con i partner di distribuzione.

La decisione è giustificata dal fatto che la crescita del mercato della replica dei dati di conservazione a freddo non ha raggiunto i presupposti attesi e che I risultati del settore dei media ottici rimangono negativi. Pertanto, Sony è stata costretta a rivedere la propria struttura aziendale per migliorare la redditività.

Secondo il rapporto di giugno Le azioni descritte comporteranno la perdita dei posti di lavoro di circa 250 dipendenti negli stabilimenti Sony. L’azienda però non li lascerà nei guai e offrirà loro il pensionamento anticipato.

