Stalker 2: Heart of Chernobyl – Il lavoro si è interrotto

2 Marco 2022, 21:00

Lo studio ucraino GSC ha annunciato oggi la sospensione dei lavori su Stalker 2: The Heart of Chernobyl. Hanno anche pubblicato un video speciale che fa sperare che il progetto continui dopo la fine dei combattimenti.





















In breve: Funziona su Stalker 2: Il cuore di Chernobyl Lasciare sospeso a tempo indeterminato. I creatori di Kiev intendono continuare la produzione dopo la fine della guerra in Ucraina. Hanno pubblicato un breve video che mostra il lavoro dietro le quinte del gioco e com’è la situazione nel loro paese.

Stalker, ho buone e cattive notizie. Inizieremo con quest’ultimo. Penso che tutti conosciamo ciò che sta accadendo in Ucraina in questo momento. È qui che si trova lo studio, a Kiev per l’esattezza Mondo di gioco GSCEd è responsabile del gioco, soprattutto di ciò che i giocatori del nostro Paese aspettano Stalker 2: Il cuore di Chernobyl.

Il titolo doveva debuttare l’8 dicembre 2022 su PC e console Xbox Series X/S.

Il 24 febbraio, gli sviluppatori sono stati ufficialmente lanciati mettere Per quanto riguarda la situazione nel tuo paese. Hanno anche pubblicato il numero di conto con cui è possibile fornire supporto finanziario alle forze armate ucraine, a quanto pare, tra le altre cose, sul profilo della divisione in Facebook.

Il futuro del cuore di Chernobyl

Passiamo ora alle ultime novità dallo studio.





Inserito oggi sul canale YouTube ufficiale GSC dieci Ecco il video:

La clip si apre – senza contare la musica direttamente dall’orrore – Estratti della sessione Cattura del movimento atto Cuore di Chernobyl.

I creatori hanno riferito che una settimana fa hanno montato un video dietro le quinte dedicato a questo aspetto del gioco per avvicinare i giocatori Come dovevano essere le scene. Esattamente… avevano.

Il testo dell’articolo è il seguente:





Lo sviluppo del gioco si è schierato. (…) Il nostro obiettivo ora è aiutare gli sviluppatori e le loro famiglie a sopravvivere.

In breve: il primo spettacolo Cuore di Chernobyl Non si terrà a dicembre. Non si sa se accadrà mai.

“che cosa succede?”

Da circa 30 secondi, il video cambia tono e mostra cosa sta succedendo ora in Ucraina. L’articolo è una sorta di risposta alle domande dei fan “Che ti succede?” Rivolto agli sviluppatori di GSC. in un giorno Messaggi Dallo studio pubblicato su Discord, leggiamo:

A che ora è il game show? Non è più la domanda più comune. Ora sentiamo “Come stai?” Sempre più spesso.

Nonostante il tono dell’annuncio sia molto cool, i fan lo capiranno sicuramente, perché solo questo tipo di messaggio può fare luce sulla situazione attuale del gruppo.

Fenice dalle ceneri

Tuttavia, non abbiamo perso ogni speranza – È tempo di buone notizie. Dopo il messaggio di modifica della priorità del progetto, compaiono le seguenti parole:

Ma continueremo sicuramente. Dopo che vinciamo. Gloria all’Ucraina.

come vedi, Gli sviluppatori sono ansiosi di riprendere il lavoro Cuore di Chernobyl Dopo che il combattimento è finito. Ma quando ciò accadrà rimane in gran parte sconosciuto.





Il bello dei dipendenti GSC è che non amano arrendersi. finalmente stalker 2 era originariamente annunciare Nell’agosto 2010. Sedici mesi dopo, è arrivata la notizia che lo studio era stato lasciato indietro Chiusoe cancella il seguito.

L’azienda, invece lei è tornata Quattro anni dopo. nel 2018 Riattivato Lavora sul seguito L’ombra di Chernobyl. Lo scorso giugno è stato mostrato come più o meno uno sguardo Ci sarà un modo per giocare. Quindi non rimettere ancora le viti sullo scaffale: ci sono molte indicazioni che un giorno otterremo la vite di cui hai bisogno stalker 2. in un modo o nell’altro.