Questo strumento ridurrà la temperatura del tuo computer di 15 gradi Celsius

Processori più recenti AMD E imposta Offre prestazioni incredibilmente elevate. Tutto grazie al gran numero di core e thread e alle elevate velocità di clock. Sfortunatamente, questo significa anche un elevato consumo energetico e quindi temperature elevate. Ecco perché i consumatori si rivolgono sempre più a sistemi di raffreddamento di terze parti.

Il prezzo suggerito è di circa 215 PLN

Nel caso Intel Core 12a, 13a e 14a generazione C’è anche il problema che le CPU nei socket tendono a piegarsi, con conseguente scarso contatto con la base più fredda. È qui che tornano utili i telai di montaggio speciali. Tuttavia, puoi andare oltre e abbassare ulteriormente le temperature.

Grizzly termica HPHS v1 (High Performance Heat Distributor) è, come suggerisce il nome, uno speciale dissipatore di calore. Visualizza su Area di connettività più ampia del 207% (Intel) o del 240% (AMD)che è stato molato al diamante per ottenere una finitura piatta a specchio.

Secondo i test interni condotti su Intel Core i5-14600K Overclockato a 5,6 GHz su tutti i core a 1,4 V, Puoi contare su un calo di temperatura di 14,8 gradi Celsius. Almeno per quanto riguarda il raffreddamento ad acqua, utilizzando metallo liquido e confrontandolo con la fabbrica IHS.

La soluzione descritta è ora disponibile sul sito Thermal Grizzly al prezzo di 44,90 euro, ovvero Circa 215 zloty polacchi. Nonostante tutto È un prodotto di nicchia rivolto agli appassionati. Va ricordato che la rimozione di IHS è rischiosa e comporta: Perdita della garanzia del processore.

Fonte immagine: Grizzly termico

Fonte del testo: preparato da Malak