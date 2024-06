Google Drive è diventato ancora più conveniente. Un piccolo cambiamento, ma carino

Google Drive è uno strumento molto popolare. È bello che Google stia ancora lavorando per migliorarlo.

Google Drive È un servizio popolare e popolare che archivia file nel cloud. Semplice e intuitivo da usare, che lo rende uno strumento essenziale per molti utenti. Google lo migliora costantemente e fa del suo meglio per renderlo il più comodo possibile da usare.

Recentemente Google Drive si è arricchito di una funzione di scanner di documenti. Sembra che ora verrà gradualmente migliorato. Non c’è da stupirsi che sia così utile e ben accolto dagli utenti. Grazie allo scanner, l’utente non deve utilizzare applicazioni esterne per creare scansioni dei documenti necessari. Chiariamo e avanziamo: questa è l’intera filosofia. Tutto in un unico posto.

Finora, lo scanner ha avuto uno svantaggio – File scansionati in un solo formato: PDF. Tutto indica che la situazione cambierà presto. Lo scanner sarà presto in grado di salvare i file in formato JPG. Inoltre, l’utente potrà scegliere la qualità del documento salvato.

