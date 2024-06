I giocatori di pallavolo polacchi non mostrano pietà verso i loro rivali. Sono ancora una volta i leader della Società delle Nazioni

Ben presto i pallavolisti polacchi erano avanti 10:6 e l’allenatore avversario ha chiesto una pausa. Successivamente, il vantaggio della Polonia è aumentato ancora di più dopo il servizio di Kaczmarek: non è riuscito a gestire il suo servizio Permanente d’edera . Ma i turchi hanno risposto con il servizio Mirzi Lagumdzija Ha avuto problemi ad attaccare Camille Semeniuk C’era un pareggio 16:16. Come nella partita precedente, le decisioni degli arbitri hanno suscitato molto dibattito – Questa volta durante l’interpretazione del replay. Ma alla fine, le decisioni controverse sono state risolte a favore dei campioni d’Europa, che hanno giocato il finale con calma e hanno vinto con il punteggio di 25:19.

Quest’anno la nazionale turca partecipa per la prima volta alla Nations LeagueLa scorsa stagione si è guadagnata il diritto di giocare nel gruppo d’élite del torneo di qualificazione. Ma in questo momento i pallavolisti turchi non sono tra i migliori. Non sono riusciti a vincere nessuna delle prime cinque partite e sono, insieme all’Iran, l’unica squadra a non aver vinto. Dovranno quindi lottare per la retrocessione nelle partite finali. Inoltre, a Fukuoka dovranno fare a meno del loro centrocampista principale Ci hanno mandato XiegoChe ha subito un infortunio durante il torneo di Antalya.