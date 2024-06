Il leader ucraino lancia l’allarme. La Russia concentra forze enormi [RELACJA NA ŻYWO]

La guerra in Ucraina continua. Giovedì è l’834° giorno dell’invasione russa. La Russia concentra più di 500.000 soldati al confine e nei territori occupati dell’Ucraina; Ci sono varie unità, comprese le subunità di Rosgvardia e dell’FSB, ha detto giovedì Andrei Yusov, rappresentante dell’intelligence militare ucraina. Il comandante supremo delle forze armate ucraine, generale Oleksandr Sersky, ha affermato in un rapporto che la situazione in tutte le direzioni del fronte rimane molto difficile. – Sersky ha confermato che il nemico sta effettuando operazioni offensive per espandere la linea attiva del fronte. Segui la copertura in diretta di Wirtualna Polska.