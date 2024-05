Donald Tusk reagisce alla decisione riguardante Donald Trump. Ingresso forte del primo ministro polacco

Perché questo è importante?

Donald Trump è stato condannato per aver nascosto informazioni su un pagamento di 130.000 dollari all’attrice porno Stormy Daniels nel 2016. Slot. In cambio del silenzio sulla loro relazione. L’ex presidente degli Stati Uniti è stato condannato per tutte le 34 accuse. La sentenza sul caso significa che Donald Trump è il primo presidente degli Stati Uniti nella storia ad essere condannato in un procedimento penale.