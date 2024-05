Il gioco polacco Silent Hill 2 ha finalmente una data di uscita specifica. Il gioco ha un prezzo spaventoso

Presto avremo nuove informazioni a riguardo Silent Hill 2. L’account ufficiale della serie survival horror ha annunciato la prossima trasmissione con i realizzatori della nuova versione del film “2” dello studio polacco Bloober Team, i cui eventi si svolgeranno 31 maggio alle 01:00, ora della Polonia (attraverso Servizio X).

Questa volta gli sviluppatori probabilmente riveleranno di più sulla produzione, ma per ora possiamo solo speculare sui dettagli. Per quanto riguarda la data di uscita: secondo recenti indiscrezioni, il debutto è previsto quest’anno. Del resto sappiamo che il titolo è già stato vinto dalla prima fascia d’età, il che lo può confermare Silent Hill 2 In realtà sta per finire. Il remake del gioco del 2001 uscirà solo su PlayStation 5 e PC.

Quello che sappiamo per certo è questo Durante la trasmissione verranno mostrati nuovi filmati Ritorno al film di Silent Hill. Come promemoria: l’immagine è stata diretta dal regista Christoph Gansa (È responsabile del primo Un adattamento cinematografico della serie 18 anni fa) si basava su quest’ultimo Silent Hill.