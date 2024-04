PS Plus per aprile è ora disponibile. Il gioco Microsoft è nell'elenco dei 3 prodotti

L'inizio del mese è un buon momento per completare il catalogo base della variante PS Plus. Gli iscritti al servizio possono già visionare 3 prodotti.

Sony non rinuncia ad attirare clienti con il suo abbonamento, non solo con nuovi prodotti mensili, ma anche con vari tipi di promozioni. Dopo l'annuncio precedente, è tempo di aggiungere alla libreria del servizio le produzioni annunciate.

Nella PS Plus Essential Edition di aprile verranno presentati tre giochi: Immortals of Aveum, Minecraft Legends e Skul: The Hero Slayer.

Se non ne hai ancora avuto la possibilità, vale la pena provare Immortals of Aveum. Il titolo sviluppato da Ascendant Studios e pubblicato da Electronic Arts potrebbe interessarti con un gameplay molto interessante, anche se l'editore non ha nascosto il fatto che il lancio della nuova IP è stato per molti aspetti un grave fallimento.

Il prossimo titolo della lista è Minecraft Legends, un gioco pubblicato da Microsoft che ci porta più in profondità nell'universo del cubo. Al momento del rilascio, il nuovo prodotto di Mojang e Blackbird Interactive non è stato accolto con grande entusiasmo (70% in media), nonostante contenga molti elementi solidi. Inoltre, gli abbonati PS Plus vedranno anche un roguelike creato dal team SouthPAW Games, che ci porta nelle terre oscure del Re Demone.

A metà mese dovremmo conoscere le proposte che potenziano PS Plus Extra e PS Plus Premium: ricordiamo che l'offerta di marzo è ancora valida.