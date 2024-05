Intel ha raggiunto il suo obiettivo. Il primo prodotto si è arreso

Sebbene i Blues abbiano concesso tempo fino alla fine di maggio ai loro partner, uno dei produttori ha immediatamente fornito le correzioni consigliate. Stiamo parlando di Biostar.

Vi abbiamo recentemente informato di ciò Intel Corporation Ha dato un ultimatum ai suoi partner. Questi sono i BIOS per le schede madri con socket LGA1700. Molte aziende hanno modificato i valori consigliati per aumentare l’efficienza di qualche punto percentuale. Ha funzionato Problemi di stabilità Per sistemi Intel Core di 13a e 14a generazione.

BIOSTAR ha rilasciato una versione modificata del BIOS per schede nuove e vecchie

Quindi Blues ha chiesto di aggiungere un profilo “Impostazioni predefinite Intel”, che sarà l’impostazione predefinita quando si estrae il disco dalla confezione. Avrà limiti di potenza e tensione suggeriti dal produttore e includerà tecnologie assistive come: Protezione corrente di intervento, aumento della velocità turbo, aumento della velocità turbo ecc.

Il primo partner ad adattare le raccomandazioni è Biostar. L’azienda ha già rilasciato un BIOS aggiornato per questa serie Valchiria, gara E argento. Stiamo parlando delle ultime piattaforme dotate di chipset Intel700E anche gli anziani Intel600. Migliora la stabilità delle unità sbloccate Intel Raptor Lake (aggiornamento).

Il nuovo software può essere scaricato sul sito ufficiale del produttore dedicato a una specifica scheda madre. È quindi possibile apportare modifiche nella scheda “Tariffa dispositivo”->“Gestione energetica della CPU”->“Limite potenza turbo” È possibile scegliere tra Auto, Impostazioni predefinite Intel e Manuale.

Prestazioni scarse nei giochi e nei programmi semplicianche se si nota, ad esempio, nel benchmark Cinebench 2024 dove otteniamo diverse migliaia di punti in meno. Parliamo però di consumi inferiori, e quindi di temperature più basse. Nel caso di alcuni gruppi, ciò significa anche una migliore cultura del lavoro.

Aspetto: Puoi mettere questo computer in tasca. L’efficienza è sorprendente



Aspetto: LPCAMM2 entra negli showroom. Ecco come appare la memoria futura

Fonte immagine: Telepolis / Przemysław Banasiak, BIOSTAR

Fonte del testo: preparato da Malak