Ancelotti: Anche io non mi aspettavo che questa squadra riuscisse a fare una cosa del genere

[SER; Meana] Come spieghi ciò a cui abbiamo assistito oggi?

È successo di nuovo. L’inspiegabile è accaduto molte volte, ed è accaduto ancora. Tifosi che pagano. Presentazione che aiuta. Bel tempo. E i giocatori che non smettono mai di credere che si possa fare. È una cosa magica. Non ci sono molte spiegazioni qui, ma abbiamo giocato bene. Penso che sia stata una partita difficile, ma abbiamo avuto occasioni e abbiamo controllato la partita. Poi abbiamo avuto la forza di non perderci d’animo quando loro hanno segnato e piano piano abbiamo riconquistato la partita. Per quanto mi riguarda, ovviamente, faccio i complimenti ai tifosi e alla società, soprattutto ai giocatori che hanno fatto una stagione che nessuno si aspettava. Inoltre non mi aspettavo che questa squadra riuscisse a fare quello che ha fatto finora. Perché arrivare in finale è un successo e lì succederà quello che deve succedere. Tuttavia, se pensi ai giorni che precedono la finale, ci divertiremo qui con i tifosi. Festeggeremo il torneo… Chiedo un momento per festeggiare, per andare a Cibeles, perché c’è una felicità che riguarda tutto l’ambiente e anche i giocatori.

[Onda Cero] Penso che questa sia la prima volta in cinque anni che mi congratulo con te in pubblico. Congratulazioni.

Cosa è cambiato! [śmiech]

Penso che sia appropriato farlo in questo modo… Sei un marinaio e capitano di una nave leggendaria che ha molti altri capitani ed equipaggi. È facile per te creare undici…

[Carlo przerywa i podnosi palec] C’è un leader qui, il suo nome è Florentino Perez. Siamo tutti marinai, anche se qui non parliamo di mare. Il leader però è Florentino, un grande presidente che ha saputo creare una generazione di giocatori che in questa fase hanno fatto tante cose e speriamo di poter vincere la prossima Champions League.

Allo stesso tempo voglio chiedere del marinaio che iniziò senza titolo, ma oggi ha il cappello da capitano. Dopo la partita, lo abbracciò forte a centrocampo. Joselu riflette ciò che rappresenta questa squadra?

Credo di si. Penso che sia una bella riflessione perché è un giocatore che ha contribuito tantissimo in questa stagione, anche se non ha avuto tanti minuti a disposizione. Tuttavia, è un riflesso perfetto di ciò che rappresenta questa squadra. Sono giocatori che hanno dato tanto di sé, ma non hanno mai perso la fiducia e l’idea di poter dare qualcosa alla squadra.

[COPE] Hai detto che non ti aspetti una situazione del genere in questa fase della stagione. Non credevi nella vittoria della Liga? Non hai visto una squadra capace di simili risultati?

Perché abbiamo avuto molti problemi. molti! Abbiamo avuto molti infortuni. Adesso tutti parlano di Courtois, Militao e Alaba, ma noi abbiamo perso Vinicius per due mesi, Bellingham, Chouamini, Camavinga per un mese… Non ci siamo mai lamentati, questa è la prima cosa. Nonostante tutto ciò, la squadra ha sfruttato questi problemi per mostrare il vero valore del personaggio alla squadra.

[ABC] Tuchel ha detto qui che la semifinale di Champions League merita un arbitro serio e di livello adeguato. Si è lamentato del fatto che un presunto gol è stato annullato a causa di una chiamata di fuorigioco. Cosa ne pensi di questa situazione? È giusta questa critica? O forse il Bayern non sa perdere?

L’ultima procedura è abbastanza semplice. Forse non era fuorigioco, ma l’arbitro ha fischiato. L’assistente dell’arbitro ha alzato la palla, l’arbitro ha fischiato e noi ci siamo fermati. Questo arbitro ha arbitrato la finale della Coppa del Mondo. E’ un arbitro di altissimo livello. Se si lamentano di questo, noi ci lamentiamo che il gol di Nacho sia stato annullato perché Kimmich lo ha copiato. Era una spinta, ma entrambi si spingevano a vicenda. COSÌ…

[AS] Cosa pensava in quei momenti in cui il VAR rivedeva il secondo gol di Joselu?

Dalla panchina mi hanno detto che il gol era legale, quindi ho pensato di gestire adeguatamente gli ultimi minuti per difendere il vantaggio. Ero sicuro che fosse un obiettivo.

[The Athletic] Come spieghi ai tifosi di tutto il mondo cosa significa il Santiago Bernabéu oggi? Hai assistito a qualche momento in cui i tifosi hanno davvero fatto la differenza?

I tifosi hanno fatto la differenza oggi, come hanno fatto tante volte. Adesso non ricordo nemmeno tutte quelle partite, ma sembra che quello che facciamo in questo meraviglioso stadio con questi grandi tifosi sia una tradizione. Adoriamo giocare in questo stadio con questa atmosfera.

[OkDiario] Conosci i migliori club d’Europa. Cos’è il Real Madrid?

Il Real Madrid è una famiglia che, come ho detto prima, è gestita molto bene dal suo presidente. Questa è una società di calcio con una storia e una tradizione che pesa molto su chi ha la fortuna di lavorare qui e indossare questa maglia.

[Radio MARCA] Dopo la partita all’Etihad Stadium, ti abbiamo chiesto se questa è stata la tua giornata più dura in panchina. Poi ho risposto che la cosa peggiore è stata la gara di ritorno contro il Chelsea perché eri a un passo dall’eliminazione. Anche oggi ero fuori gara. Sono stati questi i minuti più difficili sulla panchina del Real Madrid?

No…mi stavo concentrando su quello che stava facendo la squadra. Mi è sembrato che dopo il gol subito abbiamo effettivamente attraversato dei momenti difficili, giocando un po’ piano, ma poi le gambe nuove che ci sono arrivate ci hanno aiutato molto. A quel punto pensavo di portare più energia alla partita.

[El País] Queste sono molte serate di miracoli e cose straordinarie nel corso degli anni. Che livello imposterai stasera? Quali sono le differenze, perché le somiglianze sembrano evidenti?

Possiamo dire che questa serata è stata un po’ meno difficile rispetto alla serata contro il City, quando serviva fare due gol. Qui è bastato il pareggio e potevano esserci i supplementari. Naturalmente, quando segnerai il pareggio a due minuti dalla fine, il tuo avversario si troverà in una grossa buca. Non dico che fossimo sicuri di vincere il titolo come abbiamo fatto, ma avremmo potuto provare a segnare il secondo gol.

[BBC; pytanie i odpowiedź po angielsku] Quando mi sono seduto, ho detto: è successo di nuovo. Ma cosa esattamente? Cosa è successo di nuovo qui? Dove prendi la forza per ripetere queste cose? Come lo spieghiamo?

[śmiech] È impossibile da spiegare. Direi che è questa, innanzitutto, la magia di questo club. Questa competizione è molto speciale per noi. E in questo stadio e con questi tifosi. Quando indossi la maglia del Real Madrid provi qualcosa di veramente speciale.

[MARCA] Credi che questa prestazione di Vinicius confermi che attualmente è il miglior giocatore al mondo?

Non lo so… Penso che pochissimi giocatori possano dare un simile contributo in semifinale. Ora c’è il gioco finale, in cui sarà sicuramente il personaggio principale. Ciò che è riuscito a fare nelle prime due partite è stato qualcosa… [mina, zastanawia się] Qualcosa che non vediamo molto spesso.

[El Mundo] Queste settimane dopo la rivincita con il City sono state dure mentalmente? O forse facile? Come hai vissuto questo periodo fino ad oggi? Come sei tornato alla normalità dopo questa ondata di gioia al City? Come sei tornato oggi dopo il basso livello di annullamento del gol di Nacho?

L’atmosfera che stiamo vivendo è insolita. Siamo molto contenti di ciò che siamo riusciti a realizzare finora. Come ho detto, quali giorni ci aspettano? Quali giorni! Devo prepararmi bene per questo [uśmiech, śmiech sali].