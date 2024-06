Attacchi BILD. “La scena europea più imbarazzante”

Getty Images / Joris Verweijst / Agenzia BSR / Nella foto: Robert Lewandowski



Giacobbe Fordón

25 giugno 2024, alle 22:52





La reazione del mondo intero al calcio di rigore di Robert Lewandowski. In Germania, soprattutto nel quotidiano Bild, il giudizio su questa situazione non è affatto positivo.

La nazionale polacca ha concluso con un pareggio a reti inviolate la fase a gironi del Campionato Europeo 2024. Dopo le sconfitte contro Olanda (1:2) e Austria (1:3), i nostri giocatori sono riusciti a conquistare un punto nella competizione contro la Francia (1:1). Una sorpresa enorme che ha impedito alla squadra tricolore di conquistare il primo posto nel girone.

Entrambi i gol in questa partita sono stati segnati ai rigori. È vero che Robert Lewandowski inizialmente non ha messo la palla in rete (come aveva fatto in precedenza Kylian Mbappe), ma si è scoperto che il portiere francese, Mike Maignan, in quel momento non aveva almeno un piede sulla linea di porta della partita. intervenire. Durante la ripetizione, “Lewy” – che tradizionalmente si esibiva “a puntate” – non ha fatto nulla di male.

La prestazione di entrambe le squadre è stata ampiamente commentata dal capitano polacco. Anche i media tedeschi hanno espresso la loro opinione sull’argomento, riassumendo con parole franche ciò che ha fatto Lewandowski.

“Il rigore di Lewy al momento giusto. La scena più imbarazzante dell’Euro” – recita il titolo dell’articolo della “Bild”, che include la registrazione di questo momento della partita.

“Lewandowski è noto per ritardare il rigore. Ma contro la Francia è stato più lento…” – così è stato brevemente commentato il video del rigore del giocatore under 36.

D’altra parte, il portale sport1.de ha iniziato a discutere se ciò che ha fatto Lewy fosse in linea con il regolamento. “Lewandowski può farlo?” – ha chiesto un giornalista.

Secondo la fonte sopra citata, il nostro attaccante ha tirato il calcio di rigore così a lungo che il portiere avversario è finito fuori dalla linea di porta. Possiamo anche leggere migliaia di reazioni su Internet dopo questa situazione. Alcuni hanno scritto di “insolenza senza fine”. Inoltre, un’emittente è stata citata ironicamente dicendo che Lewandowski…è stato fermato 18 volte.

L’articolo comprende anche una dichiarazione di Patrick Etrich, esperto di arbitri. Ha spiegato che “Lewy” ha la possibilità di calciare il rigore in questo modo.

