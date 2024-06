È tempo di dire addio a Forza Horizon 4. Il gioco sta scomparendo dai negozi, ma prima che ciò accada puoi acquistarlo a un prezzo record

Messaggio

25 giugno 2024, ore 21:13

Forza Horizon 4 si avvicinerà alla fine della sua vita quest’anno. Ad agosto le playlist del Festival non verranno più aggiornate e a dicembre il gioco scomparirà dai negozi. I server continueranno a funzionare e le auto “esclusive” saranno disponibili in un modo nuovo.















Dato il destino delle parti precedenti della serie, scomparse dal mercato quattro anni dopo la loro anteprima, ci aspettavamo che questo evento avesse luogo nel 2022, ma in realtà è stato posticipato di due anni. Studio di giochi per parchi giochi AnnunciareQuale 15 dicembre Forza Horizon 4 Scomparirà dai negozi di distribuzione digitale e da Game Pass. Le vendite del DLC sono state sospese oggi: può essere ottenuto solo in un pacchetto “base” nelle edizioni Deluxe e Ultimate, che sono Attualmente disponibile ad un prezzo storicamente basso (Ad esempio, l’emissione più costosa di giovedì costa 71,99 PLN a emissione vapore).





Questo trucco deriva dal fatto che Microsoft ha fatto un gesto relativamente carino nei confronti delle persone che hanno giocato al gioco FH4 Tramite Game Pass e paga un extra solo per i componenti aggiuntivi. Chiunque abbia acquistato un DLC per questo gioco e abbia un abbonamento attivo oggi riceverà una chiave per riscattare la versione completa Forza Orizzonte 4 Connettiti all’Xbox. Tuttavia, c’è un problema: questo non si applica alle persone che hanno aderito al servizio utilizzando qualche tipo di sconto. I codici verranno inviati nei prossimi giorni.





Cosa accadrà al gioco stesso? Non si tratta di spegnere i serverQuindi tutte le modalità di gioco dovrebbero rimanere disponibili per gli anni a venire. Ma dopo il 22 agosto Le nuove playlist del festival non verranno più visualizzate (O meglio: le playlist esistenti smetteranno di ruotare). Fortunatamente, lo studio Playground Games non lascerà in asso i giocatori se mancano alcune auto “esclusive” nella loro collezione.

Tutti i veicoli precedentemente disponibili come ricompensa solo nelle playlist verranno aggiunti all’Horizon Backstage. Ciò significa che potrai sbloccarli in qualsiasi momento utilizzando i pass acquistati con i Punti Forzathon. Il modo per ottenere quest’ultimo sarà partecipando agli eventi Forzathon Live e completando le sfide giornaliere e settimanali: questa è l’unica parte delle playlist che rimarrà attiva.





Il motivo del ritiro del gioco dalla vendita è stato lo stesso di sempre: scadenza delle licenze (per auto, musica, ecc.). Pertanto, a dicembre, verrà lanciata sul mercato solo una parte della serie (esclusi Forza Motorsportma questo è un tratto della personalità del marchio). La mossa può essere vista come se Microsoft aprisse la strada alla pubblicità Forza Orizzonte 6 – La aspetto l’anno prossimo.





