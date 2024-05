Ancelotti: Lunin ha fatto una grande stagione e Courtois è il migliore al mondo

– Chi ha riposato con il Granada giocherà domani. Approfitteremo di queste partite per portare ritmo alla squadra e buone motivazioni.

– Squadra bersaglio? Come abbiamo detto, l’obiettivo è che tutta la squadra sia al meglio. Chi rientra dagli infortuni, come Militao e Courtois, ha bisogno di più minuti. Utilizzeremo queste partite per questo scopo. Prenderemo la decisione appropriata una settimana prima della finale.

– Pichichi per Bellingham? Non ci pensiamo. Crediamo che Bellingham abbia raggiunto il suo scopo. Non gli chiederemo di più. Per noi il fatto di diventare Pichichi non è importante. Ha avuto una grande stagione. Nessuno si aspettava una cosa del genere nel primo anno.

– Courtois giocherà tutte e tre le partite di campionato? vedremo. Lo stiamo valutando. Lunin potrebbe giocare in una delle partite. Kepa potrebbe anche avere qualche opportunità per un gioco corto. Non sarà facile, ma ci stiamo pensando.

– La decisione di Nacho? La decisione è nelle sue mani. Può fare quello che vuole.

– La decisione sul portiere per la finale? Penso proprio come te che Lunin abbia avuto una grande stagione e che Courtois sia il miglior portiere del mondo quando gioca. Penso esattamente la stessa cosa.

-La questione dell’obiettivo è un argomento sul quale non posso dire la verità? E come ho appena detto, è vero. Penso esattamente quello che pensi tu. Due colori ci hanno aiutato molto e devo tenerne conto. Ma devo considerare anche il fatto che è tornato il miglior portiere del mondo. Non giocava da 9 mesi e aveva bisogno di minuti. È importante anche che io possa parlare con i portieri e che loro possano capire meglio la situazione.

-Vedo futuri allenatori in questa rosa? C’è qualità in questi giocatori per diventare allenatori. Hanno conoscenza ed esperienza. Puoi diventare allenatore, ma devi anche avere voglia di fare il lavoro. Date le difficoltà di essere un allenatore al giorno d’oggi, molti giocatori non vogliono farlo. È una grande responsabilità o molta pressione. Anche Carvajal, Nacho, Ceballos hanno grandi capacità tattiche, Kroos, Modric… possono tutti fare il mestiere di allenatore se lo desiderano.

– Militao avrebbe potuto giocare la finale dall’inizio se tu avessi giocato domani? Ancora no. Gli mancano minuti. Sta crescendo bene, migliorando ad ogni partita. Ho bisogno di minuti. Ci auguriamo che tu sia pienamente preparato per la finale.

– Le possibilità di Tshwamini in finale? Non ha molte occasioni, ma non è stato considerato per la finale. Ora ha davanti a sé una settimana importante. La sua gamba fa molto male. Questa è una questione diversa dalla precedente. Non è però impossibile che torni per la finale.