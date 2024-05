Goździalska scomparirà da Kanał Zero? Stanovsky ha parlato

Monika Goździalska, una celebrità famosa della terza edizione del “Grande Fratello” e dello spettacolo “The Real Housewives. Wives of Varsavia”, è stata tra le prime collaboratrici di Kanał Zero. Ora i netizen hanno fatto appello a Krzysztof Stanowski affinché la liberi dal suo progetto. Questa è un’attività creata e promossa sui social media da una celebrità. Goździalska pubblicizza integratori alimentari “miracolosi” che presumibilmente fermano l’invecchiamento e “rigenerano il DNA”.

Monica Godzialska è accusata di frode

All’inizio di quest’anno, Monika Godzialska ha iniziato a promuovere il marchio da lei co-creato e di cui è il volto. Il prodotto che consiglia è un integratore vitaminico, pubblicizzato come una svolta nel mondo dei prodotti antietà che aiutano a raggiungere la longevità. Il costo è di circa 400 PLN per 60 capsule.

“Ringiovanirà le tue cellule e il tuo DNA”, consiglia la celebrità. Il problema è che tale procedura non ha alcuna conferma scientifica e per promuovere il marchio sono state utilizzate personalità inesistenti e scienziati screditati.

La celebrità online è stata subito denunciata come promotrice di una truffa, ovvero una truffa online che mira a ottenere vantaggi finanziari infondendo fiducia nella sua vittima. Tuttavia, Krzysztof Stanovski ha iniziato a ricevere ricorsi riguardo al suo licenziamento da Canal Zero.

Stanovsky ha rilasciato una dichiarazione. Ha posto una condizione

Oggi Nel programma del mattino su Canale ZeroIl giornalista ha commentato la questione e ha rilasciato una dichiarazione. Ha deciso di dare un’altra possibilità a Goździalska, ma le ha posto condizioni rigorose.

-Stai spingendo troppo per licenziare le persone. Per quanto mi riguarda, sono una persona a cui piace dare seconde possibilità, e sicuramente non amo cedere alle pressioni esterne. Ha sottolineato che volevo raccontarvi di Monica che ho avuto una conversazione con lei e le ho dato una scelta: se fosse rimasta su Channel Zero, sarebbe stata completamente tagliata fuori da tutto ciò in cui ha avuto un ruolo di recente.

– Ha annunciato, cosa realmente accaduto, che avrebbe rimosso tutti i video promozionali per le capsule speciali, e avrebbe immediatamente interrotto qualsiasi promozione e pubblicità per loro, e cosa che non era ancora successo, mi avrebbe inviato un documento confermando che aveva venduto parte delle azioni di questo progetto. In breve, ne sarà completamente escluso, questo capitolo sarà chiuso e non vi torneremo se non necessario. Ha spiegato che si trattava di un cartellino giallo.

Ha ringraziato i telespettatori per la loro vigilanza e ha sottolineato di essere un forte oppositore di tale comportamento.

– Sono contrario ai trucchi e alle pillole miracolose che allungano la vita e non ho intenzione di partecipare a nulla del genere. Tuttavia, nella vita meriti una seconda possibilità e la libertà non è l’unica soluzione. “Ecco perché ho preso questa decisione”, ha detto.



